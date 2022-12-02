«Оккупанты будут бежать до Старобельска»: ВСУ начали оперативное окружение Сватовского плацдарма 2.12.2022, 11:01

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Украинская армия разрушает всю систему обороны РФ в Луганской области.

Внимание россиян сейчас приковано к созданию линии обороны у Сватово в Луганской области, потому что если оккупантам придется его покидать, то фактически они будут бежать вплоть до Старобельска.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, до Старобельска у агрессора отсутствуют более-менее эффективные линии обороны, которые могли бы сдержать контрнаступление ВСУ.

«Сейчас происходит начальный этап формирования оперативного окружения Сватового», - отметил обозреватель, объяснив, что если эти действия будут завершены, то у россиян не будет иного выбора, как только бежать.

Собственно поэтому они пытаются хоть как-то укрепиться именно в этой локации, понимая, что иначе будет разрушена вся оборона и большая территория Луганщины будет освобождена ВСУ.

Сейчас россияне имеют возможность доставлять необходимое материально-техническое обеспечение в Сватово с севера, а также непосредственно из Старобельска.

Автотрасса Р-66, соединяющая Сватово и Кременную, находится под полным огневым контролем ВСУ, поэтому осуществить какую-либо перевозку грузов на этом участке является очень рискованным шагом для оккупантов. «Фактически это равно их уничтожению. Поэтому Р-66 не используется полноценно россиянами», – рассказал Александр Коваленко.

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