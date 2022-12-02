Российские губернаторы издеваются над Лукашенко? 2.12.2022, 14:02

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Руководители регионов РФ напомнили диктатору о больной теме.

В текущем году Александр Лукашенко практически не поднимал тему развития спорта в нашей стране, хотя раньше любил козырять тем, как при его правлении эта сфера активно развивается.

Но о теме спорта напоминают российские губернаторы, приезжающие в Минск с визитами. В мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подарил Лукашенко свитер хоккейного клуба «Торпедо».

В ноябре глава Удмуртской Республики Александр Бречалов вручил диктатору лыжи от четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой.

На днях губернатор Приморского края Олег Кожемяко после общения с Лукашенко-старшим встретился с его сыном, президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко.

При ознакомлении с этими новостями у многих наверняка возник вопрос: а почему в ответ молчит Лукашенко и что сейчас происходит со спортом в Беларуси? UDF описывает, как из-за действий диктатора эта сфера оказалась в плачевном состоянии.

Во время протестов 2020 года многие высокопоставленные спортивные функционеры оказались замазанными не только в политических, но и в просто скандальных вещах. Многие известные спортсмены за свою активную гражданскую позицию были подвергнуты репрессиям (например, были осуждены на «сутки»), на что их начальство в лучшем случае смотрело сквозь пальцы.

Неудивительно, что в конце 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил всем членам руководства НОК Беларуси участие в своих турнирах, включая предстоящую летнюю Олимпиаду.

Лукашенко сделал вид, что сигнала не понял, и в начале 2021-го уступил кресло президента НОК своему сыну Виктору. МОК продемонстрировал принципиальность: не признал того руководителем НОК.

Параллельно развивалась еще одна история: многие стали требовать отобрать у белорусского режима право на проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021-го. Но вместо того, чтобы притормозить репрессивную машину, власти ее только ускоряли. В такой ситуации топ-турнир у Минска, естественно, отобрали.

К тому же на решение повлиял и такой скандальный эпизод, как весьма вероятное присутствие руководителя Федерации хоккея Дмитрия БасковаРомана Бондаренко, который в последствии скончался от тяжелой травмы.

Окончательно эта история завершилась уже осенью, когда Баскова дисквалифицировали на 5 лет, запретив посещать любые хоккейные мероприятия.

А еще в 2021 году власти спровоцировали скандал, который стал известен все миру. Во время летней Олимпиады в Токио они попытались принудительно вернуть легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларусь.

Имидж Беларуси в спортивном мире уже тогда оказался сильно подмочен. Для более жестких действий в отношении страны не хватало последней капли. И стараниям Лукашенко она была найдена.

2022 год: белорусских спортсменов вышвыривают из соревнований по ряду видов спорта

24 февраля стало известно не только о том, что Россия напала на Украину, но и о том, что Беларусь предоставила свою территорию для военной агрессии. Как результат МОК дал рекомендацию спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Самый болезненный удар оказался нанесен по хоккею и биатлону, популярным среди власти и населения видам спорта. Белорусских хоккеистов не пустили на чемпионат мира, а биатлонисты под давлением режима отказались участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Спортсменов из Беларуси отстранили от международных соревнований еще в ряде видов спорта: плавании, легкой атлетике, лыжных гонках, шахматах, дзюдо, фехтовании и т.д.

Можно считать, что больше всего повезло футболистам: белорусские клубы и сборная по-прежнему участвуют в турнирах УЕФА с единственным ограничением: играть они могут только за рубежом, а не в Беларуси.

Белорусский спорт ожидает деградация

Просвета в конце туннеля для белорусского спорта не видно. На днях президент МОК Томас Бах. призвал международные федерации соблюдать рекомендации по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Рекомендация о том, чтобы вы, международные федерации, не признавали спортивные соревнования в России и Беларуси, и чтобы на любых спортивных мероприятиях не демонстрировалась никакая национальная символика этих стран, должна оставаться в силе», — заявил Бах.

Кроме того, выяснилось, что Верховная рада Украины уполномочила редакцию Tribuna.com создать списки спортсменов из России и Беларуси, которые публично поддерживают войну в Украине. В Раде хотят добиться отстранения таких спортсменов от международных соревнований. Таким образом возникает угроза даже для тех, кто все еще участвует в подобных турнирах – например, для футболистов.

В этой ситуации власти России и Беларуси организуют совместные соревнования, а Минск планирует принять в следующем году II Игры стран СНГ. Но очевидно, что это не спасет белорусский спорт от деградации.

Спортсменам нужны международные соревнования и конкуренция с лучшими, чтобы оставаться среди сильнейших. Без них будет ухудшаться не только физическая форма, но и материальная поддержка для дальнейшего развития.

То, чем так долго гордился Лукашенко, из-за продолжения его правления уничтожается на глазах. Власти стараются не педалировать эту тему, но лучше от этого положение дел не станет.

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