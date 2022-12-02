В Монголии найден динозавр, похожий на утку 2 2.12.2022, 14:24

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Он произвел настоящий фурор среди ученых.

Согласно выводам Юонг-Нама Ли, палеонтолога позвоночных из Сеульского национального университета в Южной Корее, и его коллег, найденный в Монголии скелет относится к меловому периоду. Его возраст — 66−100 млн. лет, пишет «Новое время».

Этот динозавр имел сходные черты с хальскараптором, который, судя по всему, тоже вел водный или полуводный образ жизни. Последнего часто сравнивали с современными водоплавающими птицами, но у исследователей не было целого скелета, чтобы определить точно форму его тела.

С натовенатором им повезло больше. Останки этого доисторического животного достались палеонтологам в неплохом состоянии, и по ним можно определить, что животное было похожим на утку или гагару.

«Мы думаем, что натовенатор жил на мелководье и питался мелкой рыбой, — заявил Ли.

При этом недавно найденный динозавр не относится к птицетазовым и навряд ли был предком современных птиц.

«Близкое сходство между натовенатором и уткой или бакланом почти наверняка является примером того, что известно как конвергентная эволюция», — говорит Томас Хольц-младший, палеонтолог позвоночных из Университета Мэриленда в США.

В ближайшем будущем ученые планируют изучить детальнее останки. В частности, их интересует то, насколько хорошо мог плавать этот ящер.