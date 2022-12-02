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Священника Богомольникова арестовали седьмой раз подряд

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  • 2.12.2022, 18:02
  • 2,606
Священника Богомольникова арестовали седьмой раз подряд
Владислав Богомольников

Есть информация, что лукашисты убивают его на Окрестина.

Священника и политзаключенного Владислава Богомольникова снова арестовали. Суд Ленинского района Минска назначил ему 13 суток административного ареста. Это седьмой арест подряд.

Всего за решеткой священника будут держать 101 день, пишут правозащитники.

Священник Владислав Богомольников был задержан в августе. Он объявлял голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком и служил панихиду по убитому лукашистами Роману Бондаренко.

Ранее сайт Charter97.org писал, что лукашисты убивают священника Владислава Богомольникова на Окрестина

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