Политзаключенному Виктору Диброву присудили 2,5 года колонии 1 2.12.2022, 22:05

Виктор Дибров

Незаконный приговор вынес судья Игорь Земцов.

В Могилевском областном суде осудили политзаключенного Виктора Диброва по ч. 1 ст. 361-4 («Содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса. Судья Игорь Земцов назначил Виктору 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщает «Вясна».

Виктор Дибров был задержан в начале августа 2022 года за комментарий, в котором он якобы «оскорбил Лукашенко». За это было заведено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса.

В октябре 2022 г. политзаключенного перевели из бобруйского СИЗО-5 в могилевскую СТ № 4.

29 ноября 2022 года в закрытом режиме началось рассмотрение его дела. По информации правозащитников, в итоге его судили по ст. 361-4 УК «за содействие экстремистскому формированию».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробностей нет. Про Виктора известно, что он сирота.

Поддержите политзаключенного: Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А. Виктор Петрович Дибров.

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