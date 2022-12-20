Специалисты рассказали, как сохранить салон автомобиля сухим 20.12.2022, 11:17

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Простые действия помогут избавиться от сырости в машине.

Постоянная сырость в машине – это больше, чем просто неприятность. Если пахнет затхлостью, постоянно запотевают окна изнутри и промокают коврики, это может быть серьезным тревожным сигналом. Сайт avtotachki.com опубликовал руководство, которое поможет вам легко удалить влагу из вашего автомобиля.

Дополнительный конденсат и сырость в салоне автомобиля

Сырость в салоне можно почувствовать, почувствовать и увидеть. При нормальной эксплуатации автомобиля первым признаком является затхлый запах. Если он не исчезает после тщательной чистки салона, вам нужно присмотреться.

Типичным местом скопления влаги является область ног. Чтобы проверить это, плотно прижмите кухонную салфетку к ковру. Возможное впитывание влаги тканью можно определить быстро и безошибочно.

Дальнейшие симптомы: запотевание, а иногда и обледенение стекол салона, плесень в салоне, сырость сидений.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СЫРОСТЬ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ?

Влажность может возникнуть при регулярном использовании. Снег, оставшийся на обуви, – самая частая причина сырости в салоне автомобиля. Это не должно вызывать проблем и становится очевидным во время вождения. Кондиционер автомобиля является адекватным осушителем и может использоваться с этой целью и зимой. Однако, если в автомобиле постоянно присутствует сырость, это заслуживает особого внимания.

Влажный интерьер может развиваться по-разному. Всех их объединяет то, что нежелательная вода попадает в автомобиль. Вода в машине – это не обязательно просто вода. Поэтому первая мера – определить, куда проникает влага. Вода может попасть внутрь тремя путями:

1. Дождевая вода.

Причиной проникновения дождевой воды часто является протекающая солнечная крыша. Типичный признак — влажное сиденье. Вода может капать на голову водителя во время движения. Это не только неприятно, но и может привести к опасным дорожным ситуациям. Еще одна причина проникновения дождевой воды – протечки окон. Это указывает на то, что они серьезно повреждены. В зависимости от типа автомобиля причиной проникновения воды может быть забитый дренаж. Эта проблема была у первых модельных рядов Fiat Panda и VW Golf 5 . Трубопровод, предназначенный для отвода разбрызганной дождевой воды, может забиться листвой и грязью. Проблема решилась промывкой дренажных труб. Рекомендуем проверить автомобиль на наличие такой возможности.

2. Брызги воды на основание автомобиля:

Если брызги воды на днище автомобиля проникают в основание автомобиля, решение может быть простым: под ковром каждого основания имеется слив. Это навесной кусок резины, встроенный в строительных целях. Через эту резину излишки краски вытекают из кузова после прохождения покрасочного цеха на стройплощадке. Этот резиновый дренаж может со временем стать хрупким, выпасть или повредиться из-за песка. Отверстия в сливе можно заделать силиконовым комплектом. Заваривать дренаж не рекомендуется, так как дренаж может пригодиться в экстренных ситуациях. Гораздо более проблематичным является попадание брызг воды через коррозионное отверстие. В этом случае автомобиль уже не пригоден для движения по дорогам и должен быть отремонтирован как можно быстрее.Коррозионное отверстие в опорной пластине очень часто является лишь одним из многих.

3. Вода из системы отопления салона

Влажный пол автомобиля также может свидетельствовать о протечке системы отопления салона. С помощью простого теста можно проверить повреждение теплообменника. Сначала проверьте уровень охлаждающей жидкости. Теплообменник системы отопления подключен к циклу охлаждения. При наличии дефекта двигатель теряет охлаждающую жидкость, что очень важно для безопасного использования автомобиля.

Включите обогрев и включите вентилятор салона на вентиляцию лобового стекла. Если конденсат прямо на патрубке, вероятно, неисправен теплообменник. Если пол автомобиля уже мокрый, возьмите белую влагопоглощающую тряпку. Наиболее подходит для этого туалетная бумага, кухонная бумага или бумажные носовые платки. Впитайте немного влаги в ткань или бумагу и проверьте ее цвет. Если оно чистое, возможно, это брызги воды снизу автомобиля. Если это цвет охлаждающей жидкости, вы нашли причину.

Совет: теплообменник — очень дешевая запчасть . В зависимости от автомобиля это стоит от 13 до 45 фунтов стерлингов. Его установка довольно сложна. В большинстве случаев приходится разбирать всю приборную панель с рулем и подушкой безопасности. Технически это не так уж сложно; однако непрофессионал может захотеть запланировать на это целые выходные.

УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ ИЗ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Если вы определили причину, то теперь ваш автомобиль защищен от дальнейшего проникновения нежелательной воды. Теперь нужно удалить присутствующую влагу, чтобы автомобиль снова стал полностью комфортным.

Тщательно работайте над тем, чтобы запах и плесень не поселились внутри.

Как избавиться от сырости в машине

1. Проверка текстиля

Снимите коврики и поднимите автомобильный ковер. Проверьте запах изоляционного слоя под ковром. Если у него есть запах плесени, вам нужно заменить весь ковер. Можно использовать оригинальную запчасть стоимостью от 35 до 105 фунтов стерлингов. Это значительно упрощает работу. Если вы предпочитаете более дешевое решение, используйте обычный ковер, используя оригинальную деталь в качестве модели для раскроя. Проверьте коврики для ног и тщательно очистите их. Для этого подходит очиститель высокого давления и моющий раствор. При очистке ковриков под давлением держите их на достаточном расстоянии, чтобы ткань не порвалась. Когда внутренние ковры и коврики для ног станут чистыми и сухими, положите их обратно.

2. Удаление лишней влаги из вашего автомобиля

Даже если коврики и коврики чистые и сухие, в обивке все равно остается влага.

С помощью тепловентилятора большую часть этой влаги можно удалить из автомобиля. Ставьте машину под крышу, чтобы в нее не проникал дождь. Откройте все окна на 1 см. Положите тепловентилятор на доску, чтобы он не упал. Положите оба на заднее сиденье и включите вентилятор на 2–3 часа. Сначала окна будут запотевать изнутри. Как только они снова становятся прозрачными, машина становится настолько сухой, насколько это вообще возможно.

Оставшуюся в машине влагу можно удалить с помощью влагопоглотителя; те с силикагелем очень подходят. В наборе из трех предметов они стоят 11–13 фунтов стерлингов. Если вы предпочитаете более дешевый метод, используйте соль или древесный уголь. Возьмите пустую форму из-под печенья и проткните ее крышку острым инструментом. Чем больше отверстий, тем лучше работает. Заполните банку древесным углем. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете только детали, которые больше, чем отверстия. Заклейте банку скотчем и положите под пассажирское сиденье. Теперь сухой уголь будет постепенно поглощать всю влагу изнутри. Вместо древесного угля и жестяной банки вы можете попробовать старые носки, наполненные солью или кошачьим туалетом.

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