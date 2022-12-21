Крупнейшая судоходная компания Китая отказалась возить российскую нефть 1 21.12.2022, 21:09

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Компания перестала возить нефть из дальневосточного порта Козьмино с 5 декабря.

Российские нефтяники сталкиваются с нарастающим бойкотом международных танкерных перевозчиков после введения «потолка цен» на свои баррели и запрета на страховые услуги, если санкции не соблюдаются.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров, от перевозки нефти из России отказалась китайская China Cosco Shipping - крупнейший оператор морских перевозок в КНР в мире, флот которого насчитывает более 1,4 тысячи судов.

Компания с 5 декабря перестала возить нефть из дальневосточного порта Козьмино, откуда по короткому маршруту в Индию и Китай отправлялся сорт ESPO.

Также «бойкот» российским баррелям объявила греческая Avin International, флот которой насчитывает 35 танкеров общей вместимостью 2,5 миллиона тонн.

Оба перевозчика не желают возить дальневосточную российскую нефть, которая торгуется выше «потолка цен»: она стоит чуть больше $60 за баррель, в отличие от основной экспортной марки Urals, стоимость которой ушла ниже отметки $50.

В результате нефтяники лишились по меньшей мере пяти танкеров, которые использовались для транспортировки ESPO, говорят источники Bloomberg. По их словам, российскую нефть по ценам выше «потолка» продолжают возить небольшие частные владельцы танкеров. Но и для них окно возможностей сужается.

Западные нефтяные мейджоры, включая британскую Shell и американскую Exxon Mobil, отказываются работать с танкерными перевозчиками, которые замечены в связях с российской нефтью. Обе компании включили новое условие в контракты на фрахт: судовладельцы должны гарантировать, что эти танкеры не перевозили нефть из России, либо полученную от лица, связанного с Россией.

Новое условие действует с 5 декабря, когда страны ЕС ввели эмбарго на поставки нефти из России, которое с 5 февраля распространится и на нефтепродукты (в этот же день начнет действовать запрет на их импорт в ЕС).

В первую полноценную неделю нефтяного эмбарго морской экспорт нефти из России рухнул на 56%, следует из подсчетов Bloomberg на основе данных международных танкерных перевозок.

С 3,4 млн баррелей в сутки на первой неделе декабря морской нефтяной экспорт схлопнулся до 1,6 млн и стал самым низким по меньшей мере с начала года.

Из портов Балтийского моря, некогда главного «окна в мир» для российских баррелей, на минувшей неделе вышли лишь 7 танкеров, тогда как неделей ранее это было 12 судов, а на последней неделе ноября — 15. Объемы экспорта нефти через Балтику упали на 42% — с 1,25 млн до 730 тысяч баррелей в сутки.

Физические объемы экспорта из тихоокеанских портов упали в 2,7 раза — с 1,14 млн до 410 тысяч баррелей в сутки. Экспорт нефти через Черное море (Новороссийск) упал втрое — до 230 тысяч баррелей в сутки, а из Мурманска — на треть, также до 230 тысяч баррелей в день.

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