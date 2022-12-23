Как Пригожин «охотился» на Рогозина: новые детали 1 23.12.2022, 8:56

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Снаряды по ресторану были выпущены с позиций «вагнеровцов» вблизи Марьинки Донецкой области.

Бывший глава «Роскосмоса» предполагает, что к покушению на него причастны не украинские «противники», а свои же террористы, скорее всего, «вагнеровцы».

Ко взрывам в донецком ресторанном комплексе «Шеш-Беш», где пострадал путинский чиновник Дмитрий Рогозин, скорее всего, причастен российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет «Обозреватель» со ссылкой на ТГ-каналы и российские СМИ.

Сообщается, что снаряды по ресторану, в котором Рогозин праздновал свой день рождения, были выпущены с позиций вблизи Марьинки Донецкой области, где обосновались «вагнеровцы».

«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — уверяет экс-глава «Роскосмоса».

По словам Рогозина, артиллерийский удар был нанесен по ресторанному комплексу как раз во время его «рабочей встречи в узком кругу».

Он убежден, что украинские силовики вряд ли могли знать его текущее место пребывания, а следовательно, информацию о том, где он находился, слил кто-то из «своих».

Напомним, вчера, 21 декабря, в оккупированном Донецке в ресторане «Шеш-Беш» произошла серия взрывов: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин, праздновавший свой день рождения, получил ранение спины и ягодицы.

Помощник Рогозина, бывший офицер спецназа Михаил Бридасов погиб. Также пострадал «и.о. главы правительства ДНР» Хоценко.

Кроме того, во время обстрела в Донецке пострадали также жены Рогозина и Хоценко, получив легкие ранения.

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