Названы автомобили, которые больше всего теряют в цене после покупки 3.12.2022, 15:06

Рейтинг составили американские аналитики.

Эксперты компании Compare The Market проанализировали поисковые запросы в Google по теме «подержанные автомобили», которые чаще всего делали жители США в период с апреля 2021 по март 2022 года. После чего специалисты решили выяснить, какие из этих автомобилей больше всего теряют в цене после их покупки.

В результате первое место в списке занял японский электрокар Nissan Leaf. За три года эксплуатации зеленый хетчбэк потерял сразу 49% своей первоначальной стоимости. По мнению экспертов, это связано с тем, что на мировом рынке появляются более технологичные электрокары, которые заметно превосходят Leaf.

На втором месте рейтинга — Range Rover. Кроссовер пятого поколения за три года теряет в цене 44%. При этом на данный момент это один из самых дорогих внедорожников в США. Цены на модель стартуют от $100 тыс.

Первую тройку замыкает Nissan Altima, который за три года подешевел на 42%. Таким образом, покупка подержанной модели обойдется значительно дешевле ее конкурентов — Toyota Camry и Honda Accord.

Чаще всего американцев в поисковике интересовал внедорожник Jeep Wrangler — его искали 760 940 раз. Для сравнения, идущий на втором месте Toyota Tacoma набрал «всего» 509 490 запросов. Третье место по запросам заняла Tesla Model 3, также в пятерку вошли Honda Civic и Toyota 4Runner. Вообще, в топ-10 только три модели не являются японскими — два Jeep и одна Tesla.

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