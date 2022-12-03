Украинские войска заблокировали Кременную, перерезав дорогу на Сватово 2 3.12.2022, 15:30

3,504

Фото: AFP

Для ВСУ открывается путь на Лисичанск.

Украинские и российские СМИ сообщают о выходе ВСУ к городу Кременная и прорывах российского фронта в районе трассы Кременная — Сватово.

Так, российские «фронтовые блогеры» сообщают, что украинские войска вошли в деревню Червонопоповка, бои за которую шли месяц. «Военкоры» отмечают, что это произошло, как только первые морозы сковали землю.

Деревня имеет стратегическое значение, так как контроль над ней перерезает дорогу Кременная — Сватово. После этого из Кременной остается только дорога на Рубежное.

Из Червонопоповки украинские войска атакуют в направлении Житловки — последнего населенного пункта на подступах к городу Кременная.

Ранее украинские войска освободили деревню Макеевка к северо-западу от Червонопоповки и заняли Невское к югу от Макеевки и Кармазиновку к северу от нее.

«Активные боевые действия идут по всей линии фронта в районе города Кременная и в районе трассы, связывающей Кременную со Сватово. По всей видимости, противник продолжит давить на этом участке фронта всем имеющимися в его распоряжении силами, стремясь развить свой сегодняшний успех», — пишет российский блогер WarGonzo.

Сейчас российские войска оттеснены от реки Жеребец до реки Красной, которая течет на 10-15 километров восточнее.

Кременная — город, в котором до войны жило 18 тысяч человек. Он стоит на левом берегу Северского Донца сразу над долиной реки. От него 30 км до Лисичанска.

Напомним, что ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили о прорыве ВСУ российского фронта на юго-западе и северо-западе от Кременной.

Позже украинские военкоры сообщили, что украинская армия вышла на окраины Кременной и продвигается к Сватово.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».