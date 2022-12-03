Мошенники в Беларуси придумали способ обмануть покупателей елок 3.12.2022, 20:17

Злоумышленники часто привлекают акциями и хорошими ценами на сезонные товары.

Мошенники придумали сезонный «развод»: они обманывают покупателей новогодних деревьев, пишет БелТА.

«Жительница Солигорска решила приобрести ель в социальной сети и стала очередной жертвой мошеннического интернет-магазина», – рассказали в УВД Миноблисполкома.

Так, женщина попалась на Br92, а вместо обещанного символа праздника высотой в два метра получила лишь огорчение и расстройство.

Причем бьют злоумышленники буквально по-больному: часто предлагают товары по низким ценам или с заманчивой скидкой.

Попавшегося на крючок сладкого предложения покупателя просят перевести предоплату. И в случае, если жертва соглашается, то как минимум лишается собственных денег. А максимум – злоумышленники, пользуясь личными данными потерпевшего, могут взять на него онлайн-кредит, а средства похитить.

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