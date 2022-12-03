Белорусский врач рассказала, насколько цитрусовые защищают от гриппа, коронавируса и ОРВИ 3.12.2022, 21:16

Екатерина Хомченко дала несколько полезных рекомендаций.

Заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко рассказала о том, насколько эффективны цитрусовые от гриппа, коронавируса и сезонных ОРВИ.

По словам специалиста, прием витаминов, в том числе употребление в пищу цитрусовых, является важной частью комплекса предупреждения респираторных инфекций. Однако есть несколько нюансов.

Во-первых, не стоит преувеличивать «противопростудные» характеристики лимонов, апельсинов и прочих цитрусовых. Во-вторых, тот же витамин С, безусловно, в известной степени повышает защитные свойства организма, однако важно соблюдать дозировку. В-третьих, нужно понимать, что условная аскорбинка не способна защитить человека от гриппа, COVID-19, ОРВИ.

Екатерина Хомченко подчеркивает, что единственным научно доказанным и обоснованным средством профилактики остается своевременная иммунизация.

Специалист отмечает, что вакцинация нужна и людям, которые придерживаются здорового образа жизни, правильно питаются, закаляются. Все это, разумеется, стимулирует защитные свойства организма, однако это не гарантирует полной безопасности перед активно циркулирующими в окружающей среде вирусами. По словам медика, прививка способствует формированию эффективной защиты – выработке антител, которые борются с вирусом, в случае его попадания в организм.

- Кроме того, вакцинация против гриппа на 25–30 процентов снижает число заболевших другими ОРИ среди привитых. Но, самое главное, она предупреждает тяжелые и осложненные формы гриппа, - отмечает врач.

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