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Скабеева опозорилась, выдав за «кадыровцев» бойцов Ичкерии, воюющих в составе ВСУ

  • 4.12.2022, 10:10
  • 11,236
Скабеева опозорилась, выдав за «кадыровцев» бойцов Ичкерии, воюющих в составе ВСУ

Пропагандистка показала в эфире ТВ батальон имени Шейха Мансура, обороняющий Бахмут от оккупантов.

В Сеть попали кадры очередного позора российской пропагандистки Ольги Скабеевой на российском шоу «60 минут».

В прямом эфире она пообщалась с заместителем командующего 2-м армейским корпусом РМ «ЛНР» Апты Алаудиновым, узнав об «успехах» оккупантов в Бахмуте.

Командир спецназа «Ахмат» начал активно нахваливать своих подчиненных, обещая взять город под контроль и зачистить его.

Дальнейший видеоряд российских пропагандистов показали в Telegram-канале «Украина 365».

В «60 минутах» вместо «кадыровцев» показали бойцов из батальона им. Шейха Мансура и их командира Муслима Чеберлоевского, которые воюют против России в составе ВСУ. Именно они обороняют Бахмут от оккупантов.

Неизвестно, ошиблись ли кремлевские журналисты или сознательно выдали украинских защитников за «кадыровцев». Во всяком случае, на лице Ольги Скабеевой тяжело было не заметить фанатичную веру в слова помощника Кадырова. Она явно считала, что перед ней на экране российские «герои».

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