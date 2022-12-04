Белорусам в военные билеты начали вклеивать «мобилизационные предписания»5
- 4.12.2022, 14:55
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После визита Шойгу в Минск мобилизация вышла на новый уровень.
Военкоматы после «сверки данных военнообязанных» начали вклеивать в военные билеты белорусов «мобилизационные предписания».
Об этом сообщают независимые телеграмм-каналы.
ТГ-канал «Беларусь за МКАДом» рассказал историю белоруса, которому в военный билет приклеили непонятную «красную штуку».
Оказалось, что после похода в военкомат мужчине вклеили «мобилизационное предписание» с указанием воинской должности и новой датой явки.
Как отмечает ТГ-канал БГМ, после явки в военкомат такие вкладыши появляются далеко не у всех.
Эта информация появилась после неожиданного визита в Минск главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Как полагают аналитики американского Институте изучения войны (ISW), Шойгу летал в Беларусь, чтобы ускорить вступление Беларуси в войну против Украины.