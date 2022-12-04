Россия применила запрещенное оружие на Донбассе: украинские морпехи дали отпор 4.12.2022, 15:19

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Один из бойцов на камеру показал деталь такой гранаты.

Российские оккупанты использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Речь идет об аэрозольных гранатах «К-51», сбрасывают на позиции ВСУ их с дронов.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

«Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты «К-51», - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на ВСУ на востоке.

«Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты», - добавляют в ВМС ВСУ.

Один из бойцов на камеру показал деталь такой аэрозольной гранаты, которая накрыла их дымом. Он отметил, что она еще горячая.

«Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать», – заявили в ВМС ВСУ.

Отметим, что К-51 – это советская ручная аэрозольная «слезоточивая» граната, разработанная в 1970-е годы в СССР. Она имеет герметичный корпус из жесткого пластика с металлическим дном, наполненный порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия (вероятно, CS – 2-хлоробензальмалононитрил).

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