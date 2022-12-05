Дагестанцы на Полесье: что делают оккупанты с юга России на юге Беларуси 5.12.2022, 12:00

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Журналистское расследование.

Российские войска с начала войны продолжают оставаться в Гомельской области. «Флагшток» постарался разобраться, зачем РФ оставила в Беларуси своих военных на приграничных с Украиной территориях.

Данная публикация основывается на данных российских военнослужащих, которыми они сами поделились в своих социальных сетях.

Началу расследования дала фотография в Instagram, опубликованная пользователем mr_akhmedov_75, попавшая в региональный топ сети по геотегу «Мозырь». На ней зафиксированы два военных, один из них имел нашивку с российским флагом. Это фото было было сделано в «Smile Coffee» по ул. Советская, 138 в центре Мозыря и загружено 22 ноября 2022 года.

Владельцем этого инстаграм аккаунта оказался 28-летний Исрапил Ахмедов, родившийся в городе Избербаш (Дагестан).

После этого снимка 26 ноября Ахмедов загрузил фото, где управляет дроном. Геотег фото указывает, что снимок сделан в Чернобыле, однако это не обязательно говорит о том, что фото сделано на территории Украины: такой геотег доступен и в Мозырском районе и указывает на близость зоны отчуждения ЧАЭС.

Вероятно, он принимал участие в агрессии против Украины: 30 ноября в его Инстаграм-сторис появилось летнее фото в окопе с подписью «Папка снова в деле».

Поиск по контактам Исрапила Ахмедова позволил установить некоторые детали деятельности российских военных.

Человеком, который был отмечен на первом снимке (magomedovich_211) с геотегом «Мозырь», оказался 30-летний Роберт Гюлечов из города Дербент (Дагестан). На его пребывание в Мозыре указывают фото, сделанные в городе в ТЦ «Бобровский».

Старая страница 27-летнего Роберта Гюлечова Вконтакте говорит, что он является военным как минимум с 2017 года. Одно из фото 2017 года указывает на место службы: у Гюлечова и его сослуживца видны шевроны Лозовской бригады, расположенной в городе Борзя Читинской области РФ.

Иман Гашимов из Дербента (Дагестан) — еще один сослуживец Исрапила, страницу которого он отметил в Инстаграме. Старые страницы Вконтакте Гашимова говорят, что в армии он как минимум с 2016 года, а в 2017 году он отметил место службы — город Борзю Читинской области РФ.

В апреле он опубликовал три фотографии из Мозыря («Smile Coffee», ТЦ «Бобровский» и ресторан «Васильки» в том же ТЦ на ул. Рыжкова, 94). До этого он публиковал фото с автоматом на фоне частного сектора.

Среди друзей военных РФ в Мозыре, идентифицированных выше, нашелся человек, который обозначил свое присутствие в Гомеле. Это 23-летний уроженец дагестанского села Сиртыч, который еще недавно на своей странице Вконтакте называл себя Умар Умаров. На его фотографиях из Инстаграма видно, что в августе 2022 года он был на набережной Сожа, а в ноябре посещал ресторан «Хрусталь» на улице Советской в центре Гомеля. Но это не простой турист из Дагестана.

На других публикациях в Интаграме он опубликовал видео из кабины военного грузовика: машина едет за городом под кавказскую музыку, в кабине находится оператор, рядом лежит автомат. Видео было опубликовано 21 октября 2022 года.

Еще одно фото Умара из палаточного лагеря — оно было обнаружено в сторис Вконтакте.

Более старые публикации указывают, что Умар ранее водил военный Камаз в Борзянском районе Читинской области.

На еще одной Инстаграм-сторис Умар показал сцену из Мозыря. На нем автор видео идет по улице Нефтестроителей около ТЦ «Апельсин» с военным (представителем северной народности РФ). К нему автор видео обращается «Кристина».

Еще один аккаунт, который реагировал на публикации вышеуказанных дагестанцев, опубликовал видео вторжения в Украину с территории Гомельской области. На видео пересечение государственной границы Беларуси и Украины в районе погранперехода Александровка – Вильча (Наровлянский район Гомельской области Беларуси – Полесский район Киевской области Украины).

Этот аккаунт принадлежит российскому военному уроженцу Дагестана Магомедову К. К. Свою фотографию Магомедов опубликовал в сторис. Кроме этого он разместил фото военной техники с названием города Борзя (Читинская область РФ).

Что дагестанцы публикуют в своих сетях?

Изученные Флагштоком страницы военных дагестанцев показывают, что наиболее популярным сюжетом их публикаций являются фото и видео из-за руля автомобилей, часть публикаций имеют религиозную тематику и посвящены исламу. Также можно отметить, что владельцы изученных аккаунтов, любят позировать с оружием. Интересно, что публикации, связанные с ретрансляцией российской пропаганды, на их страницах практически отсутствуют.

Что означают публикации дагестанских военных?

Аккаунты военных показывают небольшую группу военных из Дагестана хорошо знакомых друг с другом, которые дислоцируются в Мозырском районе Гомельской области. Военное присутствие дагестанцев из ВС России началось как минимум с начала войны и продолжается до сегодняшнего дня. Часть владельцев изученных аккаунтов принимала участие в военных действиях на территории Украины в 2022 году.

Все изученные военные ВС РФ контрактники и связаны с прохождением службы в Борзянском районе Читинской области РФ. Вероятно, военные приписаны к 36-й отдельной Лозовской мотострелковой бригаде (воинская часть 06705). В состав этой мотострелковой бригады входят танковый, мотострелковый, инженерно-саперный батальоны, батальон связи и материально-технического обеспечения.

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