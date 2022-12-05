ВСУ под Сватово и Кременной загнали российских оккупантов в глухую оборону

ВСУ под Сватово и Кременной загнали российских оккупантов в глухую оборону2
- 5.12.2022, 13:52
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Также есть хорошие новости от украинских партизан.
В эфире телемарафона, отрывок которого опубликован в Telegram-канале Луганской ОВА, Сергей Гайдай заявил, что на Сватовском и Кременском направлениях оккупанты заняли глухую оборону и несут большие потери.
В то же время в районе Белогоровки уже украинские силы отражают множество вражеских атак.
«В глухой обороне находятся российские оккупационные войска на Сватовско-Кременском направлении, так же в Белогоровке — другое направление — наши защитники отбивают круглосуточно целую кучу атак», — сказал Гайдай.
Кроме того, он сообщил о «хороших новостях» от партизанского движения, которое «наносит мощный ущерб в тылу врага».