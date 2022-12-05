«Чтобы выживать в Беларуси, нужно зарабатывать $1000» 5.12.2022, 16:19

Фото: Reuters

Белорусы рассказали, сколько денег им нужно для жизни.

Власти обещают с 1 января повысить минимальную зарплату в Беларуси с 483 рублей до 554. Во многих белорусских городах такие деньги — предел мечтаний. Сайт Charter97.org решил спросить читателей, какую зарплату в Беларуси они считают достойной.

«Чтобы выживать нужна 1000 долларов на семью с двумя детьми. Чтобы жить неплохо - нужно 2000, а чтобы достойно - 3000».

«Чтобы жить достойно в нашей стране, нужно ликвидировать подшкловского ублюдка. Именно ликвидировать. Иначе эта тварь не даст спокойно жить ни при каких зарплатах».

«Привожу в пример себя: 670 пенсия, плюс 600 зарплата (работаю). Денег мне хватает просто прожить, а не выжить. Сумма набегает неплохая, но коммунальные, интернет, мобильная связь, лекарства и предметы домашней необходимости много «съедают». У меня трое внуков, которых хочется порадовать. По итогу: всех этих денег мне хватает от получки до получки (от пенсии до пенсии), но не более. Если взять семью, воспитывающую как минимум двоих детей, чтобы безбедно прожить нужно не менее 1200-1300 на одного человека. Это как вы выразились — безбедно. Такое мое мнение. Может, у кого-то меньше запросы и им хватает косточек и ливерки, но явно не мой случай».

«Чтобы жить достойно, надо зарабатывать 3000 рублей».

«На этот вопрос могут ответить только чиновники, которые сидят в креслах и ничего не делая имеют достойную зарплату. Рабочий или пенсионерка, которая получает 339 рублей, на такой вопрос не ответят», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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