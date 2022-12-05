Лукашисты оставили белорусов без импортных лекарств 3 5.12.2022, 18:17

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Запас лекарств иссяк.

Беларусь ожидаемо столкнулась с трудностями по поставке импортных лекарств в страну. В частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что на данный момент в Беларуси существуют «некоторые текущие затруднения», касаемые обеспеченности лекарствами.

Он заявил о существовании «перечня лекарств, которые находятся на особом контроле Минздрава». Сообщил, что таких лекарств примерно 10 позиций, и что они меняются от месяца к месяцу.

- На данный момент по всем позициям запас медикаментов - от 1,5 месяца до 1,5 лет, - попытался успокоить белорусов министр.

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