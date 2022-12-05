В России начали печатать талоны на еду 10 5.12.2022, 18:56

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Фото: CORBIS

РФ возвращается к дефициту образца Советского Союза.

В российском городе Тула начали печатать продуктовые талоны на мясо, рыбу, молоко и соль. Похоже, что в стране «планово» возвращаются к дефициту образца СССР.

Как сообщает «Униан» со ссылкой на местные СМИ, в сети обнародовали кадры, снятые в одной из типографий. Как оказалось, проводимая работа по печати контрольных и продовольственных талонов - «плановая».

Министерство промышленности и торговли Тульской области отреагировало на распространение такой информации.

- Министерством промышленности и торговли Тульской области проводится работа по актуализации документов снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами. Такая работа предусмотрена действующим законодательством и является плановой, – говорится в сообщении российского ведомства.

Отметим, что такую карточную систему с талонами вводят в условиях дефицита, и эти талоны устанавливают определенные нормы потребления продуктов на человека.

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