Путин уничтожил свой самый важный рынок 5 6.12.2022, 12:32

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Европа прощается с российской нефтью.

Энергомост Россия-Европа, построенный во времена Леонида Брежнева, по которому на Запад отправлялось сырье, а на Восток - технологии и ширпотреб, отправляется на свалку истории.

Морской экспорт российской нефти в Европу на неделе, завершившейся 2 декабря, рухнул до 310 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основе статистики танкерных перевозок, пишет Finanz.

По сравнению с предыдущей неделей поставки упали на треть, по сравнению с началом ноября - почти на 60%, а если сравнивать с довоенными объемами - более чем в 5 раз.

Полностью отказались от морских поставок российской нефти Польша, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Финляндия, Румыния и Литва.

Италия сократила закупки втрое по сравнению с началом ноября после того, как власти ввели внешнее управление на НПЗ «Лукойла» - одном из крупнейших в стране, на который приходится 20% мощностей нефтепереработки. Продолжали покупать российскую нефть Болгария (125 тысяч баррелей в сутки), Хорватия (менее 100 тысяч) и Нидерланды (100 тысяч), где расположен крупнейший в ЕС нефтяной порт Роттердам.

Но с 5 декабря страны ЕС вводят эмбарго на российские баррели и одновременно запрещают страховать танкеры, которые везут нефть дороже 60 долларов за бочку - условного «потолка» цены.

Развязавший с Украиной и добившийся санкций Путин «уничтожил свой самый важный рынок для нефти», говорит вице-президент S&P Global Даниел Йергин. До войны в ЕС уходило больше 50% морского нефтяного экспорта из России - 1,6 млн баррелей в сутки из 3 млн.

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