Исторический успех 1 Юрий Бутусов

6.12.2022, 15:29

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ВСУ ударили на опережение.

Удар беспилотниками по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов.

Из сообщений в соцсетях и медиа можно сделать выводы по ударам по авиавибазам стратегических ракетоносцев ВС РФ на авиабазах Энгельс-1 и Дягилево, и насколько эффективной и продуманной была операция Вооруженных сил Украины.

1. Значение. Впервые в войне одной атакой беспилотников частично сорвана стратегическая операция ВС РФ. Впервые в истории самолеты стратегической авиации ядерного государства поражены прямо на базе. Впервые после Второй мировой войны боевые летательные аппараты незамеченными проникли в центральную Россию и нанесли точный удар по российской армии.

2. Результаты. Судя по фотографии ракетоносца Ту-22М3 в Дягилево, именно этот самолет должен был выполнять удар по Украине — на фото четко видна подвешенная крылатая ракета Х-22. Очевидно, не одна ракета должна была запускаться с этого самолета, но ВСУ ударили на опережение. Минобороны РФ подтвердило поражение еще двух ракетоносцев, очевидно, типа Ту-95МС на аивабазе Энгельс-1. Данных о повреждениях и потерях нет, но все эти самолеты не смогли принять участие в ракетной атаке на Украину, таким образом, в критический момент залп россиян был уменьшен как минимум на 6−12 крылатых ракет. Из-за программирования полетной задачи быстро перевешивать ракеты с одного самолета на другой невозможно. То есть, удар беспилотников стал успешным — меньшее количество ракет в залпе существенно повысило эффективность работы нашей ПВО.

3. Потери ВС РФ. Ту-22М3 получил серьезное повреждение, стал непригодным для вылетов и нуждается в капитальном ремонте и замене хвостовой части. Уничтоженная машина — это аэродромный пусковой агрегат АПА-80, мобильная станция питания.

В результате удара в Дягилево Минобороны РФ было вынуждено признать потери авиационного персонала, который готовил ракетоносец к вылету — признаны как минимум 3 погибших и 4 раненых, их имена и фамилии обнародованы и подтверждаются сообщениями в соцсетях.

4. Технологический успех. База Дягилево расположена в 500 км от Украины, база Энгельс-1 — примерно в 700 км. Это не первый случай атаки беспилотниками: 7 октября неизвестный беспилотник атаковал стратегические ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе Шайковка в 200 км от границ с Украиной. Имелась информация о повреждении двух Ту-22М3, но космические снимки это не подтвердили. Однако россияне переместили свои Ту-22М3 подальше от границ с Украиной — в Дягилево. По сообщению россиян, для удара применены переоборудованные реактивные беспилотные разведчики Ту-141 или Ту-143 производства СССР, разработанные в 70-е годы и выпускавшиеся до 1989-го. Свидетельства этому россияне пока не обнародовали. Очевидно, что неизвестные беспилотники стали самодельным оружием, изготовленным в Украине, что является серьезным технологическим успехом.

5. Провал российской ПВО. Неизвестные беспилотники не были замечены и перехвачены российской системой противовоздушной обороны. Судя по поражению авиационного персонала возле самолета, на базе Дягилево не было предупреждения об атаке, военные не смогли спастись. Это свидетельствует о том, что подавляющее число российских зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО сосредоточены на фронте и несут там значительные потери, поэтому у россиян не хватает сил и они не могут построить плотную оборону даже своих стратегических объектов. Особенно впечатляет, что на базе стратегической авиации РФ даже не построены ограждения, а для защиты ракетоносца не построены ни ангары, ни капониры, и самолеты защищает баррикада из шин как у нас на Майдане (это чудо хорошо заметно на фотографии под крылом).

6. Разведка и применение. Очевидно, что разведка Украины и НАТО заранее получила информацию о подготовке к атаке ракетоносцев, времени и месте старта, точные координаты расположения самолетов, на которые были подвешены крылатые ракеты. ВСУ ударили утром на опережение массированной ракетной атаки, состоявшейся вечером. Планирование маршрута захода на цель и выбор времени в этой операции оказалось абсолютно верным, позволило достичь внезапности и выполнить задачу. Этот положительный опыт планировщиков следует отметить.

7. Назначат ли в РФ кого-нибудь виновным? Очевидно, нет. После того, как 18-летний пилот Матиас Руст незамеченным пролетел через всю ПВО СССР в 1987 году и приземлился на Красной площади, были уволены и осуждены около 200 генералов и офицеров ВС СССР. Подал в отставку министр обороны Соколов, командующий войсками ПВО, командующим армией, корпусом, дивизией и бригадой ПВО. Но Россия — это не СССР. Кланово-мафиозные отношения здесь гораздо глубже, министр обороны Шойгу — личный друг хозяина РФ Путина, а командующий Воздушно-космическими силами, в состав которых включены войска ПВО, генерал Суровикин одновременно командует войной против Украины, и пользуется поддержкой путинских мафиозных главарей Кадырова и Пригожина. Потому никаких наказаний не будет, хотя этот удар беспилотника был не первым.

8. Политическое и информационное влияние. Украина показала всему миру, что, несмотря на преимущество России в несколько порядков в количестве людей и боевой техники, ВСУ способны находить импровизированные и неожиданные методы уничтожения российских оккупантов. Удар по стратегическим ракетоносцам показывает, насколько уязвимы российские ядерные силы, и насколько ослабела оборона РФ, вынужденная бросить все силы для захвата Украины. Это большая моральная победа и урок для дальнейших действий.

Слава ВСУ!

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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