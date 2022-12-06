Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 6.12.2022, 18:47

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Экипаж спасался бегством.

Спецназовцам Центра специальных операций «А» удалось уничтожить российский танк Т-80, сообщает Служба безопасности Украины.

- Враг некоторое время «кошмарил» украинские передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков, - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что это длилось недолго. Один из этих танков разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций «А» СБУ.

- А экипаж так панически удирал, что украинские защитники «отминусовали» еще одного оккупанта, - добавили в СБУ.

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