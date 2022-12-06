Экс-глава МИД Украины Климкин: Очень высока вероятность, что Макей был убит 5 6.12.2022, 19:37

3,660

Павел Климкин

64-летний глава МИД Беларуси внезапно скончался 26 ноября.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что очень высока вероятность, что глава белорусского МИДа Владимир Макей был убит.

«Я считаю, что очень высока вероятность, что Макей был убит. Конечно, есть соответствующие вещества, препараты, которые стимулируют инфаркт. Это совершенно не случайно, я просто знаю, как Макей следил за своим здоровьем, ценил свою позицию, у него были, я думаю, мечты когда-нибудь заменить Лукашенко. Сохранялись ли эти мечты в последние годы — вряд ли можно сказать», — сказал Климкин «Радио НВ».

По словам бывшего главы МИДа, его интуиция подсказывает ему, что Макея убил «не просто инфаркт».

64-летний Владимир Макей внезапно скончался 26 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».