Названы пять наиболее полезных продуктов для печени 7.12.2022, 15:06

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Они способствуют мягкой и естественной очистке организма.

Печень – это орган, который является фильтром, ежедневно пропуская через себя вредные вещества, попадающие в наш организм. У печени много агрессивных врагов – алкоголь, лекарства, химические добавки из продуктов, а потому она нуждается в подпитке, пишет foodandmood.com.ua.

Введите эти продукты в свой рацион и поддержи здоровье изнутри.

Тыква

Печень любит оранжевые и красные продукты, и тыква как нельзя кстати. В тыкве много редкого витамина Т, который помогает усваиваться тяжелым белковым продуктам, таким как мясо. Пусть привычка есть на гарнир тыкву поселится на вашей кухне. А еще тыква помогает сбросить вес, поэтому особенно следует присмотреться к ней тем, кто занят этим вопросом.

Курага

Еще одна рыжая помощница, подойдет тому, кто жизни не представляет без десерта. Ученые пришли к выводу, что употребление кураги снижает риск развития рака печени, а фенольные компоненты, входящие в состав этого сухофрукта, снижают холестерин, который перегружает печень.

Ламинария

Или морская капуста. В ней содержится альгиновая кислота – ее еще называют природным утилизатором вредных веществ. Они способны выводить соли тяжелых металлов. А это большая помощь печени. Также в морской капусте содержится много йода, который предотвращает заболевания щитовидной железы, снижает риск возникновения онкологии и снижает уровень холестерина.

Оливковое масло

В оливковом масле много витамина Е, который является антиоксидантом. Он защитит организм от воздействия свободных радикалов, которые образуются от сигаретного дыма, радиации, грязного воздуха и так далее. Весь этот удар приходится на печень. Оливковое масло блокирует токсичные вещества, поступающие в организм, поэтому почаще заправляйте салаты именно им или почаще ставьте на стол консервированные оливки.

Молочные продукты

Хороший вариант – кисломолочные продукты, такие как нежирный кефир, йогурт или ряженка. Они являются базой для оздоровления микрофлоры кишечника и способствуют мягкой и естественной очистке организма от токсинов, а значит и печени будет легче. К тому же полезные бактерии помогут переварить пищу и легче вывести ее наружу.

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