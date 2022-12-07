«Только пить здесь и остается» 7.12.2022, 15:23

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Оккупант рассказал, что от его роты осталось в живых лишь 30 человек.

Российский оккупант в Донецкой области рассказал матери о больших и потерях и пьянке на фронте. Об этом сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины, которое обнародовало перехваченный телефонный разговор.

Российский военный рассказал, что он с другими оккупантами уже четыре дня не спят, потому что «кругом мокро, они в воде, холодно и все время пьют водку». Как видно из аудиозаписи, мать оккупанта поняла, что он уже пьян и во время телефонного разговора. При этом оккупант отмечает, что он выпивает и ему становится лучше.

«Вы не представляете, какая здесь ситуация. Здесь поле и лесополоса, а впереди украинцы и не дай Бог наступление, а у нас тут тридцать человек во всей роте осталось... Как тут не пить? Только пить здесь и надо», - добавил он.

Оккупант рассказал, что водку привозят из города и все в роте «сбрасываются» на выпивку.

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