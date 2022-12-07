«Здесь невозможно почувствовать себя чужим» 7.12.2022, 17:03

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Белоруска рассказала о жизни в Армении.

К какому транспорту в Армении относятся почти как к члену семьи? Легко ли найти с местными общий язык и где купить любимые белорусские продукты? Об этом «АиФ» рассказывает Ольга М., которая временно живет и работает в Ереване.

МЕНТАЛИТЕТ

- Армения - мононациональная страна, 98% жителей - армяне, государственный язык - армянский (он сложен для изучения и не похож ни на какой другой). Но, несмотря на это, почти все жители говорят либо понимают по-русски, с ними всегда можно договориться. Гостеприимство и душевность - главные черты армянского характера. В Армении невозможно почувствовать себя чужим, отношение к иностранцам доброжелательное, все готовы помочь и подсказать. Гостям армяне рады всегда, и чем их больше, тем лучше. Вас пригласили в гости? Не советую отказывать, ведь это воспримут как оскорбление.

При этом в первое время может быть некомфортно тому, кто привык на 100% следовать правилам и ценит пунктуальность. Точные сроки здесь не любят, и многие мои знакомые живут по принципу «обещанного три года ждут». Вообще спешка - это не про армян.

КЛИМАТ И МЕДИЦИНА

За исключением нескольких месяцев, когда очень жарко, климат в стране вполне благоприятный, в основном солнечно и сухо. Зима мягкая, почти без снега (это в Ереване). За снегом надо ехать выше в горы. Около получаса на автомобиле - и ты уже на горнолыжном курорте с развлечениями на разный вкус и кошелек! Всего за пару часов можно оказаться в другой климатической зоне - подняться на альпийские луга или к высокогорному озеру, спуститься в ущелье к бурной речке или прогуляться по смешанному лесу.

Медицина почти вся частная и, естественно, платная. Цены выше среднего, болеть тут дорого. В среднем во всех частных медицинских центрах первичный прием врача обойдется в пересчете примерно в 50 белорусских рублей, последующие - с небольшой скидкой. Очередей в клиниках нет, но есть толпы сопровождающих - друзей, родственников, просто знакомых. Что касается таблеток, то в аптеках их можно купить поштучно. Сколько нужно пилюль, столько и отсыплют, нет необходимости платить за целую упаковку. К слову, яйца тоже продаются по штукам, а не десятками, как мы привыкли.

ПИТАНИЕ

Так как Армения - маленькая и очень контрастная страна, то национальные блюда имеют свои отличия и изюминки от региона к региону. Точно одно - еда здесь сытная и ароматная благодаря пропитанным солнцем ингредиентам. Ароматом сыт - это про местную кухню!

Ешь, пей, общайся - важные принципы жизни в Армении. Едят здесь много, везде и в любое время суток. Местные продукты питания отличного качества и доступны по цене. Самое распространенное мясо - говядина, она входит в состав многих национальных блюд. Достаточно популярна баранина. Свинина используется в основном на шашлык. Прекрасного качества и вкуса местная рыба: сиг и ишхан (форель). Ценится и такой деликатес, как севанские раки. Пекарни можно найти на каждом углу. Хлеб продается только свежий, преимущественно белый - лаваш, матнакаш (овальная лепешка). Обычное армянское утро пропитано ароматом хлеба и кофе.

В первое время время после приезда очень не хватало молочных продуктов. И хоть сыров в Армении довольно много, в большинстве они соленые. Но сейчас местные производители стараются расширять ассортимент и предлагают хороший выбор твердых желтых сыров и молодых несоленых. А при желании всегда можно наведаться в магазины с белорусской продукцией, их здесь много. Местные жители следят за днями завоза и покупают мясоколбасные изделия, сало, молоко, творог, шоколад, зефир, березовый сок, масло.

ТРАНСПОРТ

Армяне не любят ходить пешком, практически у каждого жителя есть машина. Порой кажется, что к машинам относятся как членам семьи. Их любят, ими гордятся, о них заботятся. Автомобилей так много, что город их еле вмещает. Однако заправляться бензином комфортно не всем, потому что литр АИ-98 (по-местному «премиум») в пересчете на белорусские рубли стоит 5 руб., в связи с чем многие переоборудовали машины на газ. Распространенный транспорт - такси. Минимальная поездка стоит около 5 руб. на наши деньги, в среднем по городу выходит около 15-18 руб. Общественный транспорт немногочисленный и старый: автобусы, троллейбусы кое-где, «маршрутки», метро. Движение часто неорганизованное.

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