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Завтра утром белорусы смогут увидеть затмение Марса Луной

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  • 7.12.2022, 18:10
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Завтра утром белорусы смогут увидеть затмение Марса Луной

Сблизившиеся Земля и Красная Планета выстроятся в одну линию с Солнцем.

С Земли завтра, 8 декабря, можно будет наблюдать затмение Марса полной Луной, сообщает ТАСС.

Затмение Марса Луной будет хорошо просматриваться утром 8 декабря около 8.35 часов по минскому времени. В этот период суток полная Луна на небе затмит Марс в момент его противостояния. Как называют явление, когда Земля и Марс выстраиваются в одну линию с Солнцем.

Все три небесных явления произойдут утром, практически в одно время, с 7.00 утра до 09.00 часов. Кстати, именно в эту ночь и утро размеры, а также блеск Марса будут максимальными за последние два года. Благодаря чему и условия для наблюдения будут наиболее благоприятными.

- В это время Луна и Марс будут находиться в созвездии Тельца, - добавили в пресс-службе Московского планетария.

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