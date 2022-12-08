На Донбассе сбежали 20 завербованных в армию РФ зеков с оружием
- 8.12.2022, 8:26
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Их перевозили на боевые позиции из города Ясиноватая.
В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием.
Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на четверг, 8 декабря, беглецы были из числа завербованных на войну заключенных.
В результате проведения розыскных действий три беглеца были уничтожены. Розыскные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских.
Вскоре выяснилось, что стрелком является наемник ЧВК «Вагнера», который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4.