В российском Новошахтинске дезертир с пулеметом напал на полицейских 13 6.12.2022, 14:02

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В регионе введен план «Сирена».

В Ростовской области РФ мужчина с пулеметом напал на полицейских. По всему региону введен план «Сирена», сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza.

Предположительно, покушение на силовиков совершил дезертир. Инцидент произошел во время обхода территории тремя полицейскими, которые случайно обнаружили мужчину в черной балаклаве и с пулеметом. При попытке его задержания незнакомец открыл огонь на поражение. Один из полицейских получил ранение в таз, он госпитализирован. После перестрелки неизвестному удалось скрыться — сейчас его ищут в городе и ближайших районах.

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