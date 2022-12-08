В Перу после импичмента президенту к власти пришла женщина 8.12.2022, 8:52

Дина Болурате

Фото: wikipedia.org

США поддержали ее кандидатуру.

Соединенные Штаты Америки одобрили изменения во власти в Перу и приветствовали назначение на пост президента страны Дины Болурате.

Об этом сообщает Reuters.

Болурате вступила в должность сразу после того, как бывшему президенту Педро Кастильо объявили об импиченте. Она призвала правительство к политическому перемирию после нескольких месяцев нестабильности, а также заявила, что будет сформирован новый кабинет министров, куда войдут представители разных политических партий.

В США одобрили такое изменение власти - посол Соединенных Штатов в Перу Лиза Кенна заявила, что Америка «категорически отвергает» любые несанкционированные попытки президента Кастильо помешать работе парламента.

Позже представитель госдепартамента США приветствовал Болурате с назначением, заявив, что Соединенные Штаты будут поддерживать Перу в рамках правления единства, которое Болурате пообещала сформировать.

Напомним, что президент Перу Педро Кастильо вчера вечером заявил, что распускает Конгресс и заменяет его на «чрезвычайное правительство». А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.

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