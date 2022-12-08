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Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой

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  • 8.12.2022, 10:24
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Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой

Взрыв произошел рядом с припаркованным автомобилем.

В соцсетях обнародовали видео ликвидации во временно подконтрольном РФ Донецке «депутата» так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.

На обнародованных кадрах видно, как она беседует о чем-то с неизвестным, а когда подходит к припаркованному рядом автомобилю, происходит взрыв.

Его причины на данное время достоверно не известны, однако российская пропаганда утверждает, что речь идет об «обстреле ВСУ».

Мать коллаборантки Майя Пирогова также является пособницей оккупантов, и в 2021 году она была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.

Кроме того, она известна человеконенавистнический заявлениями об «очищении» Мариуполя армией РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.

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