Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой

Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой2
- 8.12.2022, 10:24
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Взрыв произошел рядом с припаркованным автомобилем.
В соцсетях обнародовали видео ликвидации во временно подконтрольном РФ Донецке «депутата» так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.
На обнародованных кадрах видно, как она беседует о чем-то с неизвестным, а когда подходит к припаркованному рядом автомобилю, происходит взрыв.
Unbelievable🔥— АЗОВ South (@AzovMolozensky) December 7, 2022
Direct hit by a shell on collaborator of DPR 🐷MP Maria Pirogova in Donetsk. pic.twitter.com/cNEfd1JqHr
Его причины на данное время достоверно не известны, однако российская пропаганда утверждает, что речь идет об «обстреле ВСУ».
Мать коллаборантки Майя Пирогова также является пособницей оккупантов, и в 2021 году она была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.
Кроме того, она известна человеконенавистнический заявлениями об «очищении» Мариуполя армией РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.