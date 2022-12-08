Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой 2 8.12.2022, 10:24

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Взрыв произошел рядом с припаркованным автомобилем.

В соцсетях обнародовали видео ликвидации во временно подконтрольном РФ Донецке «депутата» так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.

На обнародованных кадрах видно, как она беседует о чем-то с неизвестным, а когда подходит к припаркованному рядом автомобилю, происходит взрыв.

Unbelievable🔥



Direct hit by a shell on collaborator of DPR 🐷MP Maria Pirogova in Donetsk. pic.twitter.com/cNEfd1JqHr — АЗОВ South (@AzovMolozensky) December 7, 2022

Его причины на данное время достоверно не известны, однако российская пропаганда утверждает, что речь идет об «обстреле ВСУ».

Мать коллаборантки Майя Пирогова также является пособницей оккупантов, и в 2021 году она была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.

Кроме того, она известна человеконенавистнический заявлениями об «очищении» Мариуполя армией РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.

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