«Выехал из Гомеля на танке «Нона» с опознавательным знаком «V» 8.12.2022, 12:50

Российский десантник штурмовал Киев из Беларуси и был ликвидирован ВСУ.

Новый факт участия конкретного российского военного в агрессии против Украины с территории Гомельской области верифицировал «Флагшток». Речь идет об уроженце Сальского района Ростовской области, который в составе 51-го гвардейского парашютно-десантного полка Тульской воздушно-десантной дивизии штурмовал северо-восточные пригороды Киева.

21-летний ефрейтор Денис Манилюк погиб 14 марта 2022 года в селе Лубянка Бучанского района Киевской области. А в ноябре о нем выпустили пропагандистский фильм с участием родителей погибшего. Также в конце ноября на фасаде школы в селе Крученая Балка, где учился парень, открыли мемориальную доску. Мать рассказывает в фильме:

«Им никто тоже не говорил. Они готовились еще до этого в Беларусь… Говорили, на учения. Еще недели за три собрали все вещи и в Беларусь отправили (…) 26-го позвонил с Беларуси, сказал: сейчас ждем дозаправки и выезжаем на Киев. Первый раз он сказал: здесь просто ад, и им сказали, что их, наверное, наградят…»

Денис действительно получил награду, «Орден мужества» — посмертно.

По словам отца, он не хотел, чтобы сын «воевал с украинцами», потому что у него есть родственники в Украине, а мать просила расторгнуть контракт, как только сын вернется. В то же время отец погибшего считает, что «надо душить до конца» [Украину], а мать заявила, что нужно «выжечь их всех», «сжечь полностью эту Украину». Отец погибшего уверен, что в РФ надо провести полную мобилизацию, и отдельно подчеркнул, что «надо показывать силу, чтобы нас уважали и боялись».

Ранее о погибшем писала работница местной районной администрации. По ее словам, Денис «своим кумиром в анкете назвал министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу». Однако судя по странице парня в соцсети, его кумиром, по крайней мере в школьные годы, был бразильский футболист Неймар.

В декабре в сети появился некролог, с которым выступила педагог школы, где сейчас учится брат погибшего. В некрологе говорится о том, что 10 ноября 2021 года призванный на срочную службу оккупант подписал контракт:

«Служба шла ладно, парень задумывался о свадьбе. Вдруг, как гром с ясного неба обрушилось решение правительства Российской Федерации о «специальной военной операции» в Украине. 26 февраля со стороны Беларуси, а точнее из города Гомель, выдвинулась артиллерия, в числе которой и был маневренный танк «Нона» [САУ] с опознавательным знаком «V», где Денис был наводчиком».

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