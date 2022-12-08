Нарисованный мир проиграл Telegram-канал «Запретное мнение»

8.12.2022, 17:13

У Путина уже не «все по плану».

Путин в ходе сегодняшней встречи с членами совета по правам человека, впервые с начала «НеВойны 2022» признал факт, что далеко не все идет по плану:

«В зоне боевых действий в Украине были проблемы, они могут возникать и сейчас. Достижение результатов на фронте может быть длительным процессом».

Действительно, когда сначала планируешь «взять Киев за 3 дня», а потом получаешь удар по базе стратегических бомбардировщиков, которая находится в 1000 километрах от линии фронта — это проблема.

Длительная же военная операция — вообще оксюморон. Ее отличие от войны (которую Кремль так боится ввести в оборот) и заключается в том, что она не может затянуться.

Она проходит быстро, либо трансформируется в полноценный военный конфликт (как по факту и произошло). Путинский режим, как обычно, остановился на полпути.

Еще несколько ударов по военным объектам, которые расположены на территории РФ, и престарелый Вождь совсем забудет девиз собственной пропаганды о том, что «никакой паники нет», и ударится в пораженчество.

Не он такой, складывающаяся ситуация вынуждает.

А ведь как все красиво и величественно выглядело в мультиках об «аналогов не имеющих» ракетах…

Нарисованный мир проиграл.

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