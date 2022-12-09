Бойцы ВСУ записали видео из самой горячей точки на фронте 9.12.2022, 8:10

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Бахмут стал «городом силы» для украинской армии.

Украинские воины под звуки непрерывных взрывов записали видео с самой горячей точки на фронте – города Бахмут в Донецкой области. Там не утихают тяжелые бои, враг применяет разные виды вооружения, но ВСУ держатся и продолжают борьбу.

Видеозапись опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL.

«Оперативная обстановка в Бахмуте без существенных изменений. Тяжелые бои продолжаются, как и продолжались. Россияне как наступали, так и пытаются наступать. Наши козаки как отбивали штурмы, так и отбивают. Артиллерия, минометы, авиация применяются – все летит, но оборона стоит. Бахмутская конгломерация держится», – отметил военный.

«Немного хотели отдохнуть и дальше пойдем работать, у нас есть одна функция – мы ее закроем, и вечером немного отдохнем», – рассказал другой воин ВСУ.

Украинские защитники заверили, что они выстоят и Бахмут останется под контролем нашего государства.

«Мы прекрасно понимаем, что трудно, понимаем вашу боль. Но с уверенностью могу сказать, что мы выстоим. Бахмут будет наш», – сказал военнослужащий.

По их словам, в городе все еще остаются местные жители, но их немного. Волонтеры привозят в Бахмут еду, воду и предметы гигиены.

«Жизнь в Бахмуте есть. Немного, но местные люди еще остались. Также видел, что доезжают волонтеры, привозят гуманитарку, продукты питания, вещи, гигиену, питьевую воду. Но город безлюден. К сожалению, да. Большая просьба, получайте информацию из проверенных источников. Не смотрите каналы и блогеров, которые не понимают, какие события происходят в Бахмуте. Ваша паника не уместна», – сказал военный.

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