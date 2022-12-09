«Свиту» Путина поймали на мародерстве в Украине 9.12.2022, 10:16

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Глава РФ получает свою долю от грабежа.

Одной из целей войны России против Украины является мародерство. Только зерна на уже было украдено на 1 млрд долларов, а металла – на 600 миллионов. При этом президент РФ Владимир Путин находится в доле от грабежа украинцев.

Об этом в Telegram-канале «Орестократия» сообщил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он отметил: «придворные» Путина грабят Украину так же, как и обычные россияне, «но на более продвинутом уровне».

К примеру, по информации The Wall Street Journal давний друг Путина и бывший аграрный министр РФ Александр Ткачев захватил на временно оккупированных территориях 160 тыс. га земли. «Захватил в прямом смысле: приезжали боевики с автоматами и со стрельбой рейдерили участки. Так Ткачев без особого труда похитил около полумиллиона тонн зерна и подсолнечника. Умножим на минимальные 150 долларов за тонну, получим 75 млн долларов профита», – рассказывает Сохар.

При этом он подчеркивает: российское правительство намерено раздать конфискованные предприятия в аннексированных регионах Украины в управление российских компаний.Прежде всего, «Ростеху» – «личной кормушке Путина, которой руководит его старый друг КГБшник Чемезов».

Помимо этого, отмечается, друзьям Путина также обещаны около 200 украинских месторождений полезных ископаемых. Общая стоимость которых, по данным канадской компании SecDev, составляет 12,4 трлн долларов.

Более того, подчеркивается, некоторые из них уже начали «осваивать». В частности, «в Крыму уже качает газ кум Путина Виктор Медведчук».

В целом же, акцентирует Сохар, россияне вывезли из Украины:

зерна на 1 млрд долларов;

металла на 600 млн долларов.

«Вот за это и умирают под Бахмутом, Сватовым, Мелитополем русские чмобики. Они ценой собственных жизней позволяют окружению фюрера грабить подольше – пока ВСУ не выгонят их из Украины. ... Часть награбленного, судя по всему, падает в личный карман фюрера: не зря же ключевыми мародерами являются придворные путинские олигархи», – резюмирует он.

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