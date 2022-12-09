«Скинулись на ведро — у государства нет денег» 9.12.2022, 10:20

Белоруски сравнили, как впервые повели детей в сад в Беларуси и Польше.

Деньги на шторы, туалетную бумагу и карандаши — примерно так выглядят финансовые расходы в садиках для родителей в Беларуси. А что происходит в Польше? Как отличаются условия в польских и белорусских садиках? Где платить нужно больше, и действительно ли оно стоит того?

MOST поговорил с двумя белорусками — одна живет в Беларуси, а другая переехала в Польшу, обе этом году повели детей в садик впервые.

«Ты можешь не сдавать деньги, но другие родители съедят с г*вном»

Маша (ред. MOST — имя изменено) живет в одном из небольших населенных пунктов Минской области. В этом году она впервые отдала ребенка в детский государственный сад. У Маши было четыре варианта детских садиков, куда она могла отправить дочку. Она хотела, чтобы ребенок провел адаптацию в летнее время.

— Мы выбрали садик, но летом там делали ремонт, поэтому взять дочку не cмогли. Поэтому мы с мужем обратились в другой сад, и там были готовы принять ее хоть завтра, — делится Маша.

В садик нужно было принести копию свидетельства о рождении и заявление, которое выдают в исполкоме. Ребенку нужно было пройти медосмотр, и получить справку из санстанции за три дня до похода в садик. Маша уточняет, что до похода в садик вместе с дочкой прогуливалась рядом с ним и рассказывала, что она скоро в него пойдет.

У дочки Маши было две адаптационных недели в начале августа. В первые недели она оставляла ребенка в садике на несколько часов, а после уже и на целый день. По словам собеседницы MOST, дочка отходила первую неделю без капризов, а вот уже на второй неделе отказывалась ходить в сад.

— Она поняла, что там есть режим: нужно в одно и то же время кушать, нужно ложиться спать. Там есть контроль, которого дома у нее не было.

С собой ребенку в детский сад в Беларуси нужно принести влажные салфетки, туалетную бумагу и сменку. Некоторые родители дают своим детям в садик игрушки: в садике, в который Маша водит дочку, просили не приносить мелкие игрушки.

В садике также выдают лист со списком необходимых вещей. По словам Маши, в этом списке есть все от моющих средств до игрушек: туалетная бумага, средства для мытья посуды, мыло, моющее для туалетов, тряпки, мусорные пакеты, карандаши, одноразовые стаканы и т.д. Этот список – на целый год. По подсчетам Маши, за покупку всего они с мужем отдали около 100 белорусских рублей.

Единственное, за что Маша платит в садике ежемесячно — питание ребенка: в день выходит около четырех белорусских рублей. Дети питаются четыре раза в день: завтрак, полдник, обед и ужин.

Воспитатели могут водить детей на экскурсии, прогулки, в библиотеку и спортшколу. Однако, по словам Маши, пока у ее дочки такого не было. Она рассказывает, что такие мероприятия проводят для более взрослых детей в садиках.

— В нашем садике форма не нужна. Но я знаю, что в некоторых садах форма нужна. Например, на физкультуру — чешки, белый верх, черный низ. А еще нужно пижаму приносить. Но у нас такого нет.

Родительские собрания проводятся, но не так часто, как это происходит в школах. В саду у Машиного ребенка провели только одно собрание, на котором попросили денег на шторы – и родители скидывались, потому что у детского садика нет возможности купить их.

Еще одна из проблем — бумага.

— Детям надо на чем-то рисовать, но сад не дает эту бумагу, но по программе должен это делать. Но, к сожалению, покупают эту бумагу воспитатели из своей зарплаты. У государства на это денег нет. Или еще один пример приведу. Нету в саду ведра — просят, чтобы родители скинулись. Потому что государство не может дать денег на ведро! Это все — нищебродство.

По словам Маши, есть родители, которые не скидываются деньгами, и это их выбор.

— В некоторых садах покупают фильтры для воды или бутилированную воду. На это тоже скидываются родители. Разные суммы, это зависит от садика — в районе трех рублей. Ты можешь эти деньги не cдавать — тебе ничего не сделают, а вот другие родители съедят с г*вном.

Несмотря на это, дочка Маши обзавелась в садике друзьями: рассказывает про то, что там происходит, с кем общается и с кем не хочет дружить. В садик ребенок нашей собеседницы будет ходить еще четыре года.

Частный сад в Белостоке — цены, бумаги

Лена вместе с мужем переехала из Беларуси в прошлом году из-за политического преследования. Сын пошел в садик в этом сентябре в Белостоке. В Польше есть государственные и частные сады, как и в Беларуси. Лена выбрала частный сад.

В государственный садик нужно становиться в очередь (рекрутация). В определенный период нужно подавать заявление в сад. По словам Лены, они подали заявление и им сказали, что приема следует ожидать минимум год. Их это не устроило, поэтому собеседница MOST начала изучать ближайшие к дому ясли. После двух просмотренных вариантов выбор пал на третий. В частных садиках рекрутация идет круглый год.

Для того чтобы отправить ребенка в детский сад, нужно подать заявление и анкету с информацией о родителях. А потом заключается договор, где прописываются все оплаты, а еще можно записать людей, которые имеют право забирать детей из сада.

Сын Лены должен был пойти в сад в начале сентября, но они с мужем были в отпуске, поэтому поход отложили до середины месяца.

— Я пришла в сад в середине сентября, а мне выставили счет за полный месяц. Но сын ведь не ходил половину, мне пошли навстречу и оплатила неполную сумму.

Лена платит за сад 950 злотых в месяц, за питание — 315 злотых. Также есть невозвращаемый депозит, который вносится родителями единожды. Эта сумма гарантирует время простоя садику, если родители решат забрать ребенка из этого садика, а учреждение будет искать другого ребенка. У Польши есть программа дофинансирования яслей (жлобэк): пособие в 400 злотых выплачивает на расчетный счет сад, и покрывает часть оплат родителей. Заявление подают сами родители через портал ZUS. Пособие выплачивается каждый месяц пока ребенку не исполнится три года. Такая система работает с государственными и частными садами.

Адаптация сына проходила две недели. В первую неделю родители проводили вместе с ребенком по часу в саду. Во вторую неделю – оставляли одного на час и дальше по нарастающей. В группе у сына Лены 15 детей, с ними работают четыре воспитательницы в трех разных комнатах.

В сад нужно брать специальное постельное белье, упаковку влажных и сухих салфеток, подгузники (если ребенку они нужны), сменную одежду.

— Никаких денег на шторы и туалетную бумагу нет. Нам не нужно за это платить.

Детей кормят по четыре раза в день: завтрак, второй завтрак, обед разбивается на две части, а потом ужин. Стоимость питания детей зависит от цены кейтеринга — в сад Лены питание привозят. У некоторых садов есть свои кухни, но это более редкий случай.

В саду было только одно родительское собрание. На нем воспитатели уточняли, чтобы родители не водили детей в садик с симптомами болезней. Этот пункт, кстати, есть в договорах, которые заключаются между родителями и учреждением заведения.

— Ребенок может проводить в саду десять часов. Сад открывается в семь утра, а закрывается в пять вечера. По факту, родители забирают своих детей до четырех часов. Первые несколько раз я приезжала, а сын был один с воспитателем. Потом я уже поняла, что все забирают на час или полтора раньше. Конечно, все платят за эти десять часов, но это уже культурная особенность.

А еще есть и приложение, которым пользуется администрация садика, воспитательницы и родители. Оно называется Live Kid. В нем воспитательницы присылают фотографии ребенка, сообщают важную информацию, там же приходят уведомления об оплатах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».