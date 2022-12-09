Армия РФ утратила свой потенциал: Кремль ждут два варианта 9.12.2022, 11:37

Переход в «глухую» оборону будет иметь серьезные последствия для захватчиков.

Российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, сегодняшняя война Путина против Украины – это война на истощение.

«Путин будет пытаться выжать из России весь военный потенциал для того, чтобы вести войну с нами на истощение. Для него это единственный выход, потому что наступательного потенциала у российской армии больше нет», – сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Военный эксперт добавил, что оккупационная армия способна создавать угрозу наступления лишь на отдельных участках фронта, в то время как на большей части линии фронта ушла в «жесткую оборону».

При этом Путин пытается убедить собственное население в том, что «спецоперация» в Украине идет по плану и что война будет затяжной. Таким образом он хочет убедить россиян в том, что необходимости в мобилизации нет, хотя по факту она не прекращалась.

«Но настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в большинстве войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопрос: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть самая непобедимая и легендарная армия?» – сказал Жданов.

По оценкам эксперта, потеря оборонного потенциала в худшем случае грозит развалом Российской Федерации, в лучшем – сменой властных элит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».