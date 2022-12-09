«Обломали зубы об Авдеевку»: Гиркин рассказал о грандиозном провале российской армии 1 9.12.2022, 15:01

5,264

ВСУ «положили» самые боеспособные части РФ.

Пытаясь в лоб штурмовать Авдеевку, что на севере от Донецка, Россия положила свои самые боеспособные части.

С таким признанием выступил диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин).

«Об Авдеевку обломали зубы и уложили там огромное количество донецких «ополченцев» - самых боеспособных в нашей армии. Не ополченцев, а кадровых донецких бойцов, в том числе моего тестя. Вообще не сумели там продвинуться», - рассказал Стрелков.

Отметим, что тесть Стрелкова Сергей Ситоленко был ликвидирован под Авдеевкой украинским снайпером еще в конце марта нынешнего года.

Он проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригаде российской оккупационной армии.

В районе Донецка и Авдеевки ВСУ после 2014 года выстроили мощнейшие линии обороны. Их российские войска даже с помощью огненного вала не смогли пробить при полномасштабном вторжении. Провалилась попытка оккупантов также взять Донбасс в «клещи».

Отметим, что последние несколько месяцев Стрелков непосредственно участвовал в войне РФ против Украины. Однако там он не удержался и быстро вернулся в Москву. Теперь диверсант крайне резко критикует военно-политическое руководство РФ за проигранную войну. Например, министра обороны РФ Сергея Шойгу он обозвал «редким сочетанием дурака, вора и мерзавца тупого, как пробка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».