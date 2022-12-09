закрыть
9 декабря 2022, пятница, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 рождественских фильмов последних лет

1
  • 9.12.2022, 16:22
  • 2,400
Топ-5 рождественских фильмов последних лет

Их стоит посмотреть перед праздниками.

Если все классические рождественские фильмы уже заучены наизусть и хочется чего-то новенького, то «Униан» советует пять относительно новых фильмов, которые точно стоит посмотреть перед праздниками.

«Праздничный календарь»

Мелодрама 2018 года. Главная героиня - Эбби. Девушка всегда мечтала стать фотографом и путешествовать по миру, но вместо этого ей приходится заниматься унылой работой. Все меняется, когда Эбби получает в подарок рождественский календарь своей бабушки, который может предсказывать будущее.

«Пусть идёт снег»

Мелодрама, комедия 2019 года. Сильная метель застает жителей Грейстауна врасплох: останавливается движение транспорта, невозможно куда-то выйти, остается только пережидать непогоду дома. Девушка по имени Стюарт решает выбраться из застрявшего в снегу поезда, чтобы согреться в ближайшей закусочной. Она и не догадывается, в какое приключение это обернется.

«На месте принцессы»

Мелодрама 2018 года. Герцогиня Монтенаро Маргарет незадолго до Рождества знакомится с девушкой из Чикаго, работающей в пекарне. Маргарет поражена схожестью с этой девушкой. Героини решают «поменяться жизнями» на время. Теперь работницу пекарни ждет настоящая королевская жизнь, а герцогиня погрузится в будни «простых смертных».

«Николь»

Фэнтези, комедия 2019 года. Санта Клаус решает уйти на пенсию и передать все свои дела сыну, но тот не справляется с нагрузкой. Тогда за дело берется сестра - дочь Санты. Теперь она должна не просто не провалить Рождество, а еще и впервые в жизни покинуть Северный полюс, познакомившись с миром людей.

«Рождество на двоих»

Кейт работает эльфом-аниматором в рождественском магазине, но мечтает петь на большой сцене. Походы на конкурсы талантов не приносят больших успехов без связей и денег, чем девушка очень опечалена. Она ведет закрытый образ жизни, мало с кем общается, еще и имеет проблемы со здоровьем.

Из депрессии ей помогает выйти Том - парень-красавчик, который неожиданно появляется в ее жизни. Кейт кажется, что он слишком идеален, чтобы быть реальным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников