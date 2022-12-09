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Bloomberg: Цена на российскую нефть полетела вниз

  • 9.12.2022, 18:09
Bloomberg: Цена на российскую нефть полетела вниз

В европейском регионе нет желающих ее купить.

После введения группой G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен в $60 на морские поставки российской нефти и вступившего в действие европейского эмбарго, стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg (перевод - liga.net).

По словам аналитика Майкла Каролана, цена снижается из-за того, что желающих купить российскую нефть в регионе просто нет. С такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле Brent, которая в последние дни также бьет многомесячные минимумы.

Bloomberg пишет, что три четверти объема нефти в этом году отправлялось на экспорт через западные порты. Отказ Европы от закупок означает, что теперь товар придется везти в Азию, а это дороже и дольше.

Торговля восточносибирским экспортным сортом ESPO пока идет лучше, из портов на Тихом океане нефть уходит в Китай по цене 68,72 доллара за баррель. Однако скидки растут и этот сорт — месяц назад ESPO торговался с премией в 2 доллара, а в декабре речь идет о дисконте 6-8 долларов.

- Российским нефтяникам приходится конкурировать с контрабандой из Ирана, которую покупают те же негосударственные китайские НПЗ, — говорится в сообщении агентства.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2022 года установилась в размере $78,32 за баррель, сообщали в Минфине РФ.

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