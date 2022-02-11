Ковид надежды нашей 1 Ирина Халип

11.02.2022, 13:12

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Ирина Халип

Вирус унесет с собой белорусскую диктатуру

А знаете ли вы, что сегодня у всего мира общий печальный юбилей? Да, для всех восьми миллиардов. Вроде и немного у нас общего, но кое-что есть. Ровно два года назад в мире появилось название COVID-19. До 11 февраля 2020 года для нового коронавируса использовалась гораздо более громоздкая конструкция - 2019-nCoV. Такое не произнесешь. Зато «ковид» теперь такое же привычное слово для любого землянина, как «мама» или «айфон». Нам два года – человечеству с ковидом.

Этот новый вирус изменил, конечно, жизнь всей планеты. Но жизнь белорусов – в особенности. Вспомните нашу страну два года назад. Именно с нового коронавируса, а вовсе не с президентской кампании, началась белорусская революция с ее сверхсолидарностью и сверхпротестами.

Во всем мире начало пандемии казалось наступлением чего-то апокалиптического. Отменялись авиарейсы, закрывались границы, останавливались поезда, вводились локдауны. В один день без чьей-либо злой воли по всему миру разъединялись семьи, пустели улицы, закрывались аэропорты и вокзалы. Прежняя обычная жизнь землян с прогулками, походами в кино, поездками на выходные вдруг стала прекрасным воспоминанием из прошлого. Так бывает, когда начинается война.

Человечество отчаянно искало пути спасения, а в Минске в это время кучка негодяев гнала белорусов на Голгофу, отрицая опасность вируса, пандемию и карантин. И белорусы, стойко сносившие в течение четверти века любые унижения от власти, наконец не выдержали. Коронавирус стал тем самым эффектом бабочки, который вызывает неожиданные, непредсказуемые и совершенно ураганные последствия.

Вспомните, что было с нами два года назад. Из ничего, без всяких предпосылок, посреди обычной слякотной зимы, никак не желающей переходить наконец в весну, белорусы внезапно начали с удивительной легкостью создавать систему помощи медикам. Рестораны готовили обеды для врачей инфекционной больницы, а потом и для других больниц, в которых создавались ковидные отделения. Таксисты развозили эти обеды. «МакДоналдс» бесплатно кормил бригады «Скорой помощи». В подъездах появлялись объявления, в которых молодые соседи предлагали пожилым свою помощь: «Мы сходим для вас в магазин, вынесем мусор, выгуляем вашу собаку - только оставайтесь дома». Маски были дефицитом, и люди сами их шили, причем иногда обшивали всех знакомых и незнакомых. Модный дизайнер Аня Строцева прямо в Фейсбуке принимала заказы на пошив масок – разумеется, бесплатно, да еще и ткани предлагала на выбор. У меня до сих пор в кармане лежит сохранилась полосатая маска от Ани Строцевой, и я ее храню как первый символ белорусской солидарности. А потом мы всем народом скидывались на покупку средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, потому что на работе их этими средствами не обеспечивали.

Буквально за пару месяцев белорусский народ вопреки чиновничьим стараниям стал настолько высокоорганизованной, идеальной, работающей без сбоев системой, в которой не отказывало ни одно звено, что перенести свои навыки с поддержки медиков на организацию помощи репрессированным не составило труда. А осознание каждым собственной ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь соседа, коллеги, прохожего, - вытолкнуло сотни тысяч на улицы тем летом. Да, белорусская революция началась с ковида.

Сейчас этот вирус, как война, затронул каждую белорусскую семью. Одних убил, других ранил, третьих испугал, четвертых отправил на фронт. Жить с ковидом люди привыкли, как во время войны привыкали засыпать под рев бомбардировщиков. А вот заново привыкнуть жить при диктатуре, как в «доковидные» времена, белорусы уже не смогли. Вирус свободы оказался коварнее «короны»: от него никто не излечит. И это уже навсегда, в отличие от ковида. Специалисты утверждают, что именно сейчас, с приходом «омикрона», можно говорить о том, что пандемия идет к концу. Ну что ж, все идеальные сюжеты закольцовываются.

С началом пандемии началась белорусская революция, с ее финалом закончится и белорусская диктатура. И мы, пусть с потерями, но выберемся из бункера на свет и будем жить. А главное - дышать. Свободно и легко. Без ИВЛ и страха.

Ирина Халип, специально для charter97.org

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