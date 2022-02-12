Фанатеющий от Лукашенко литовец-футболист может оказаться в тюрьме на огромный срок 3 12.02.2022, 14:38

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Гражданская позиция тут уже не поможет.

Уроженец литовского города Паневежис Симас Скиндерис белорусским футбольным болельщикам знаком с 2004 года. Тогда он подписался с «Торпедо-СКА», за которое отыграл сезон. После был «Нафтан», отъезд в Казахстан и краткосрочное возвращение в Литву. Ну а с 2009 года Скиндерис неразрывно связан с Беларусью: «Минск», с которым взял бронзу ЧБ, «Белшина», «Славия», «Городея», где и закончил карьеру, пишет tribuna.com.

После этого Симас не вернулся на Родину, а остался в Беларуси. И, судя по всему, чувствовал себя прекрасно в отличие от большинства местных жителей. В январе 2021 года Скиндерис ясно дал понять: в Беларуси его все устраивает, он полностью поддерживает режим Лукашенко, а насилие со стороны силовиков после выборов 2020-го – вина самих протестующих, которым нужно было сидеть дома.

Но сейчас Скиндерис угодил в историю, где ему вряд ли поможет Лукашенко, которого экс-вратарь очень уважает. Впрочем, в нашей стране всякое может быть.

Чем Скиндерис занимался в Беларуси?

Профессиональную карьеру Скиндерис завершил в 2018 году, но из футбола не ушел. Литовец вскоре после ухода на «пенсию» стал тренировать детей в одной из частных футбольных школ.

Но уже в мае 2020-го сотрудничество со школой литовец прекратил. В общении с корреспондентом «Трибуны» Скиндерис уверял, что после этого он перешел на работу в другую футбольную школу. В какую – не уточнил. Долгие поиски конкретики результатов не дали – ни один детский тренер, работающий в Минске и области, с кем удалось пообщаться, не мог сказать, где же трудится Симас.

Однако журналистам все же удалось узнать, что после того, как Скиндерис ушел из детского футбола, с этим видом спорта он все-таки завязал. Какое-то время литовец работал в одной из служб такси Минска. Был этап, когда он ездил на некие заработки в Европу, точнее – в Испанию. Никто из наших собеседников так и не смог уточнить, что это были за заработки. Однако то, что поездки были именно в Испанию, доказывает наличие испанского телефонного номера, который удалось добыть «Трибуне». Правда, если сейчас позвонить по нему, то в ответ можно услышать, что этот номер уже не существует.

Есть в распоряжении редакции и белорусский номер Симаса. Но, судя по мессенджерам, он уже давно не используется. Если же позвонить, то можно услышать, что абонент временно недоступен.

Также журналистам рассказали, что после того, как Симас дал скандальное интервью, в котором назвал белорусский менталитет колхозным и высказал уверенность, что белорусов «нужно держать пожестче, иначе будет бардак», от литовца отвернулись многие товарищи. Некоторые и вовсе оборвали с ним общение. Поэтому узнать, чем жил до недавнего времени Симас, довольно проблематично.

Может остаться за решеткой на длительный срок

«Трибуне» стало известно, что литовец стал фигурантом уголовного дела и может лишиться свободы на длительный срок. Речь идет о более чем 10 годах за дела, связанные с наркотиками. При этом по какой статье проходит экс-футболист, точно не известно – об этом не знают даже те, кто имел с ним хоть какой-то контакт в последнее время.

Уголовный кодекс РБ по наркотическим статьям предусматривает очень большие наказания. Например, статья 327 УК РБ («Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») предусматривает лишение свободы до 15 лет в зависимости от тяжести преступления. Статья 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») грозит и вовсе 25 годами тюрьмы.

Сейчас Симас находится в тюрьме в Жодино.

Информацию о том, что Скиндерис угодил в ситуацию, связанную с наркотиками, «Трибуне» подтвердили несколько не связанных друг с другом источников. Правда, при этом людям неизвестно, когда точно произошло задержание и давно ли Скиндерис был связан с запрещенными препаратами.

Можно предположить, что задержание случилось не так давно. На странице экс-футболиста в Фэйсбуке последняя публикация на стене датирована 22 декабря 2021 года – тогда у дочки был новогодний утренник. Скиндерис проявлял активность и в комментариях – отвечал на поздравления. После 22 декабря никаких новых публикаций в ФБ не появлялось, хотя литовец довольно активно пользовался соцсетью.

Что касается второго вопроса – о связи Скиндериса с запрещенными веществами, – то наши собеседники не замечали за литовцем ничего особо подозрительного, но сейчас вспоминают, как он хвастался, что «скоро станет богатым человеком».

Что о ситуации говорят те, кто знает Скиндериса?

При подготовке материала «Трибуна» связывалась со многими представителями футбольного мира Беларуси. Особых комментариев на эту тему давать они не хотели, но не скрывали шока от случившегося. Впрочем, пару человек на условиях анонимности согласились рассказать, каким запомнили Скиндериса-футболиста.

– Скиндериса знаю давно, но, честно, такая информация очень удивила, – говорит один из тех, кто пересекался в футболе с литовцем. – Хотя он всегда был таким несерьезным парнем, можно сказать, чудным.

Другой наш собеседник предположил, что Скиндерис просто связался не с той компанией, и на это могло повлиять место, в котором литовец вырос.

– Новость, конечно, удивила. Но он по жизни такой пофигист немного. Ну, чистый вратарь. Думаю, он мог не осознавать до конца всю серьезность ситуации. Наверное, думал: «Ай, ничего, проскочу как-нибудь». Не исключаю, что были какие-то серьезные проблемы с финансами. Вообще, он нормальный парень, просто большой ребенок. Мне кажется, что он вряд ли искал, как бы связаться с этим всем. Не исключено, что его кто-то и подговорил, Симас мог попасть не в ту компанию. Думаю, все, кто его знал, немного в шоке. Другое дело, надо знать, откуда он родом. Он же родился в Паневежисе, рос там. А это, как мне рассказывали, самый бандитский город Литвы. Бандитизм в городе процветал, как раз когда Скиндерис там рос. Может быть, это в какой-то степени привело к такой ситуации.

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