Куда пропала белорусская картошка?24
- 13.02.2022, 10:23
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На минской «Комаровке» происходят странные вещи.
Не в Беларуси белорусам рассказывать о том, что сельское хозяйство — зона рискованного всего. Сейчас система кормления страны испытывает давление со стороны регулятора, сдерживающего инфляцию. Хорошо, когда цены низкие: покупатель меньше тревожится. А для продавца — наоборот: человек вырастил на своей земле картошку и не может взять заработанное. А рядом стоят импортные клубни — и они могут, пишет onliner.by.
Рынок, конечно, оригинально перемалывает все, любые популярные и непопулярные решения. Вот правительство решило прописать цены, по которым производитель может отпускать некоторые овощи продавцу, а тот — покупателю. И пожалуйста:
Обычной белорусской капусты нет, вместо нее — мелочь размером с большой кулак или поврежденные кочаны.
Рядом с ведром мелкой картошки стоит ведро крупной, без ценника.
Белорусские яблоки опять измельчали и сморщились — как раз на 2,5 рубля.
Украина, Турция, Азербайджан, Россия, Израиль — открытый белорусский рынок словно выставка достижений иностранных государств.
Даем свежие тренды (вы, конечно, узнаете Комаровку, но не в ней дело).
Куда пропала белорусская картошка?
Возможно, съели. Среди рядов «справочников» (торгующих по справке собственноручно выращенной продукцией) в пятницу днем несколько человек. Говорят, что интерес к торговле резко пропал. Осенью картошку продавали по 1,8—2 рубля, теперь — не больше 1,4.
— В деревне люди говорят, что не поедут на рынок. Посмотрите, какая картошка в магазинах продается за эти же деньги, — говорит один из продавцов.
В голосе чувствуется напряжение.
— Идите туда поспрашивайте, — показывают рукой в сторону прилавков с предпринимателями. — Там картошка от 2 рублей и выше с российскими документами.
В оригинальности российских документов они не сомневаются.
Спрашиваем у предпринимателей. Вот что они отвечают.
— Я продавал всегда хорошие овощи. Мне никакой фермер не продаст хорошую картошку за 1,1 рубля (как написано в постановлении). Работать с предложенной разницей (около 30 копеек) мне неинтересно. Мы же не магазины, у нас нет больших объемов. Поэтому вот — Азербайджан, например.
Как дела у капусты?
Самая популярная цена — 2,99. Конечно, не белорусская.
Белорусскую увидели в одном месте — мелкая, местами обрубленная. По справедливой цене — 1,69 за кило.
— Поставщик, с которым мы раньше работали по капусте (год назад торговали белорусской, и все было спокойно, но стоила она не меньше 2 рублей), теперь спокойно грузит по три фуры в неделю и отправляет в Россию. Зачем ему со мной сотрудничать или идти на какие-то уступки? — рассказал предприниматель.
А квашеная подорожала?
Она стала дороже примерно на рубль и стоит на рынке от 6 до 7 рублей за кило. Но связано это не с капустным кейсом, а с ростом единого налога. В целом маринованные овощи не выросли в цене. Капусту обещают тоже не поднимать, ссылаясь на наличие договоренности и поставщиков.
Лук, морковка, свекла?
По словам продавцов, тут экономический зазор, прописанный в постановлении, «вроде нормальный». Напоминаем, в рознице теперь все белорусское стоит около 1,5 рубля.
— Можно работать, — говорит владелец нескольких точек на рынке. — Но я торгую овощами из России. Как объяснить… Я теперь не могу торговать таким товаром белорусского происхождения, каким хотел бы: красивым, крупным, отборным. Картошку могу взять тоже дешевую и уложиться в 1,4 рубля, но я таким товаром никогда не торговал.
Что с фруктами?
Пока розничные сети потрясло с санкционными позициями и запретом импорта из ЕС, рынок будто распродает остатки. И готов делать это еще месяцами. Или ценники забыли переписать, а на самом деле апельсин из Египта, а не из Испании. Все говорят, что с документами все в порядке и вообще они просто продавцы. А нам чего жаловаться, если есть возможность купить апельсин вкуснее, чем это можно по закону?
Если не успели наесться хурмы, сочувствуем. Осталась дорогущая каки и последний Азербайджан, но уже чуть вяжущий.
Мандарины еще ничего, и даже стоят недорого.
В орехах-сухофруктах подорожала курага. Говорят, что урожай плоховат. Остальное держится.
Очень подорожали зелень и салаты — вы можете наблюдать это и в магазинах. Вместо польской зелени везут на самолетах израильскую. Вырастить свою? Все еще никак, но уже вот-вот.
Вообще, на рынке сезонность — это больше про цены. Любите мандарины летом и клубнику зимой? Все найдется. Продавцы дорогих продуктов больше переживают из-за того, что многие постоянные клиенты куда-то пропали.
Белорусские яблоки закончились. Зачем их регулируют, не очевидно.
Возможно, причина в том, что после ухода польских яблок белорусские производители захотят воспользоваться положением? Возможно. Пока что все ряды завалены украинской продукцией по 3—4 рубля за килограмм.
Белорусам нельзя столько зарабатывать, поэтому держат положенные цены не выше 2,5 рубля. Но яблоки лежат такие, которым эта цена очень справедливо походит. Возможно, более красивые где-то едут за границу или ждут либерализации. Но это не точно: все продавцы уверяют, что белорусские яблоки «а где они хорошие? закончились уже!».