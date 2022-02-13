Куда пропала белорусская картошка? 24 13.02.2022, 10:23

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Фото: onliner.by

На минской «Комаровке» происходят странные вещи.

Не в Беларуси белорусам рассказывать о том, что сельское хозяйство — зона рискованного всего. Сейчас система кормления страны испытывает давление со стороны регулятора, сдерживающего инфляцию. Хорошо, когда цены низкие: покупатель меньше тревожится. А для продавца — наоборот: человек вырастил на своей земле картошку и не может взять заработанное. А рядом стоят импортные клубни — и они могут, пишет onliner.by.

Рынок, конечно, оригинально перемалывает все, любые популярные и непопулярные решения. Вот правительство решило прописать цены, по которым производитель может отпускать некоторые овощи продавцу, а тот — покупателю. И пожалуйста:

Обычной белорусской капусты нет, вместо нее — мелочь размером с большой кулак или поврежденные кочаны.

Рядом с ведром мелкой картошки стоит ведро крупной, без ценника.

Белорусские яблоки опять измельчали и сморщились — как раз на 2,5 рубля.

Украина, Турция, Азербайджан, Россия, Израиль — открытый белорусский рынок словно выставка достижений иностранных государств.

Даем свежие тренды (вы, конечно, узнаете Комаровку, но не в ней дело).

Куда пропала белорусская картошка?

Возможно, съели. Среди рядов «справочников» (торгующих по справке собственноручно выращенной продукцией) в пятницу днем несколько человек. Говорят, что интерес к торговле резко пропал. Осенью картошку продавали по 1,8—2 рубля, теперь — не больше 1,4.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— В деревне люди говорят, что не поедут на рынок. Посмотрите, какая картошка в магазинах продается за эти же деньги, — говорит один из продавцов.

В голосе чувствуется напряжение.

— Идите туда поспрашивайте, — показывают рукой в сторону прилавков с предпринимателями. — Там картошка от 2 рублей и выше с российскими документами.

В оригинальности российских документов они не сомневаются.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Спрашиваем у предпринимателей. Вот что они отвечают.

— Я продавал всегда хорошие овощи. Мне никакой фермер не продаст хорошую картошку за 1,1 рубля (как написано в постановлении). Работать с предложенной разницей (около 30 копеек) мне неинтересно. Мы же не магазины, у нас нет больших объемов. Поэтому вот — Азербайджан, например.

Как дела у капусты?

Самая популярная цена — 2,99. Конечно, не белорусская.

Фото: onliner.by

Белорусскую увидели в одном месте — мелкая, местами обрубленная. По справедливой цене — 1,69 за кило.

Фото: onliner.by

— Поставщик, с которым мы раньше работали по капусте (год назад торговали белорусской, и все было спокойно, но стоила она не меньше 2 рублей), теперь спокойно грузит по три фуры в неделю и отправляет в Россию. Зачем ему со мной сотрудничать или идти на какие-то уступки? — рассказал предприниматель.

А квашеная подорожала?

Она стала дороже примерно на рубль и стоит на рынке от 6 до 7 рублей за кило. Но связано это не с капустным кейсом, а с ростом единого налога. В целом маринованные овощи не выросли в цене. Капусту обещают тоже не поднимать, ссылаясь на наличие договоренности и поставщиков.

Фото: onliner.by

Лук, морковка, свекла?

По словам продавцов, тут экономический зазор, прописанный в постановлении, «вроде нормальный». Напоминаем, в рознице теперь все белорусское стоит около 1,5 рубля.

— Можно работать, — говорит владелец нескольких точек на рынке. — Но я торгую овощами из России. Как объяснить… Я теперь не могу торговать таким товаром белорусского происхождения, каким хотел бы: красивым, крупным, отборным. Картошку могу взять тоже дешевую и уложиться в 1,4 рубля, но я таким товаром никогда не торговал.

Что с фруктами?

Пока розничные сети потрясло с санкционными позициями и запретом импорта из ЕС, рынок будто распродает остатки. И готов делать это еще месяцами. Или ценники забыли переписать, а на самом деле апельсин из Египта, а не из Испании. Все говорят, что с документами все в порядке и вообще они просто продавцы. А нам чего жаловаться, если есть возможность купить апельсин вкуснее, чем это можно по закону?

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Если не успели наесться хурмы, сочувствуем. Осталась дорогущая каки и последний Азербайджан, но уже чуть вяжущий.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Мандарины еще ничего, и даже стоят недорого.

В орехах-сухофруктах подорожала курага. Говорят, что урожай плоховат. Остальное держится.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Очень подорожали зелень и салаты — вы можете наблюдать это и в магазинах. Вместо польской зелени везут на самолетах израильскую. Вырастить свою? Все еще никак, но уже вот-вот.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Вообще, на рынке сезонность — это больше про цены. Любите мандарины летом и клубнику зимой? Все найдется. Продавцы дорогих продуктов больше переживают из-за того, что многие постоянные клиенты куда-то пропали.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Белорусские яблоки закончились. Зачем их регулируют, не очевидно.

Возможно, причина в том, что после ухода польских яблок белорусские производители захотят воспользоваться положением? Возможно. Пока что все ряды завалены украинской продукцией по 3—4 рубля за килограмм.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Белорусам нельзя столько зарабатывать, поэтому держат положенные цены не выше 2,5 рубля. Но яблоки лежат такие, которым эта цена очень справедливо походит. Возможно, более красивые где-то едут за границу или ждут либерализации. Но это не точно: все продавцы уверяют, что белорусские яблоки «а где они хорошие? закончились уже!».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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