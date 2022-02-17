Белорусских водителей ждет очередной «сюрприз» 17.02.2022, 16:42

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К чему стоит приготовиться автомобилистам.

Система контроля средней скорости движения транспортных средств начала работать на дорогах Минской области, а в течение недели она будет подключена по всей стране. Об этом сообщает zerkalo.io.

Приборы вычисления средней скорости начали фиксировать первые нарушения на трассе М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Выбор участков контроля связан с наличием очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов.

Средняя скорость определяется как отношение пройденного пути ко времени его прохождения, зафиксированного приборами в начале и в конце контролируемого участка.

— Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены дорожными знаками «Начало (Конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств». Знаки согласованы для применения в экспериментальных целях, — рассказали в милиции.

Данные о фактах совершения правонарушений передаются в автоматическом режиме в отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД для привлечения к ответственности в соответствии со ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь.

Напомним, в конце 2020 года в качестве эксперимента среднюю скорость начали замерять на улице столичной улице Ольшевского — на участке от 6-го Путепроводного переулка до дома № 61.

В пилотной зоне в тестовом режиме использовался программно-аппаратный комплекс RoadEye S01. Он предназначен для формирования фотоматериалов с распознанными государственными регистрационными знаками транспортных средств на контролируемом участке автомобильной дороги. Прибор отображает текущее время и место положения комплекса.

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