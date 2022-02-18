Ученые создали самые точные часы за всю историю 18.02.2022, 16:06

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И они могут оказаться очень полезными для изучения космоса.

В сети появилась информация о свежей разработке ученых из Университета Висконсин-Мэдисон. Они создали новейшие атомные часы, которые могут похвастаться исключительной точностью, пишет сайт nature.

Так, часы на оптической решетке теряют всего лишь 1 секунду за 300 млрд лет. Сообщается, что новинка получила более совершенную конструкцию. Она использует 6 атомов стронция, которые при этом совмещены в единый «часовой механизм». Именно возможность сравнивать колебания этих атомов привела к тому, что устройство может похвастаться рекордной точностью измерения времени.

«Часы на оптической решетке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности», — заявил Шимон Колковиц, профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон.

Ученые верят, что новые атомные часы позволят еще лучше искать темную материю и гравитационные волны — такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля. А именно на нее и должна влиять темная материя.

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