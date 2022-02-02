В минских поликлиниках случился коллапс 7 2.02.2022, 18:05

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«Висят» вплоть до тысячи визитов.

Telegram-канал «Белые халаты» рассказывает о ситуации с «омикроном» в белорусских поликлиниках:

— Фельдшера готовы работать по одному, выходить на подработки даже на другие подстанции, если бы была двойная оплата, которую медики объективно заслуживают за такой титанический труд!

За ночь поступает минимум 8-10 визитов «просто проконсультироваться» и «не смогли попасть в поликлинику».

Еще раз обращаемся к белорусам: мы понимаем тяжесть ситуации с поликлиниками, но скорая — это экстренная служба. Пожалуйста, не вызывайте скорую для консультации!

По данным некоторых поликлиник столицы, с понедельника «висят» вплоть до тысячи визитов. В одной из поликлиник Минска 1000 визитов с понедельника стоят в очереди — и это всего на восемь врачей. Визиты осуществляют все: интерны, доктора поликлиники, узкие специалисты.

Вот такие новости на сегодняшний день. Оптимизма мало, держимся. Болеем — остаемся дома и самоизолируемся. Не болеем — носим маски, соблюдаем социальное дистанцирование, моем руки, не посещаем массовые мероприятия. Бережем себя и близких!

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