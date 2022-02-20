Беларусь вошла в топ-15 стран с отмотанным пробегом авто 20.02.2022, 16:01

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11,06% проверенных в Беларуси автомобилей имели отмотанный назад пробег.

Чаще всего пробег в автомобилях отматывают в странах Балтии. Беларусь в европейском списке находится на 14-й позиции.

На первом месте рейтинга находится Латвия. Там более 24% проверенных машин имели признаки фальсификации пробега. Эстония и Литва не сильно отстают, занимая 3-е и 4-е места соответственно.

Тем не менее, страны Балтии – это относительно небольшой рынок. Если говорить об общем количестве машин со скрученным пробегом, то следует смотреть далее на восток и юг, на такие страны, как Румыния (2-е место), в которой процент мошенничества с пробегом составляет почти 20%, а также Россия и Украина, сообщает thinktanks.by.

Далее идут Польша (12%), Венгрия (14%), а также Чехия, Словакия, Словения, Хорватия и Сербия, где примерно у 10% машин фальшивый пробег.

Беларусь в этом рейтинге находится на 14-м месте. По данным составителей, 11,06% проверенных автомобилей имели отмотанный назад пробег.

Авторы рейтинга отмечают, что мошенничество менее распространено в более богатых странах Западной Европы, где как правило, люди покупают машины поновее. Но, проблема со скруткой пробега там все же еще присутствует.

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