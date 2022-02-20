СМИ: Сын президента Таджикистана стрелял в главу спецслужб? 3 20.02.2022, 16:31

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В Таджикистане начинается борьба за власть.

Шеф Госкомитета нацбезопасности Таджикистана генерал Саймумин Ятимов, возможно, ранен и находится в госпитале. Слухи об этом активно передаются таджикскими чиновниками и уже обсуждаются в соцсетях, пишет knews.kg.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский эксперт Андрей Серенко.

Согласно ним, якобы в генерала Ятимова стрелял сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Рахмон. Другие источники сообщают о том, что якобы на генерала Ятимова планировалось покушение во время проведения таджикскими силовиками спецоперации в ГБАО против памирских активистов. Согласно слухам, заказчиков покушения следует искать в окружении всё того же Рустама Рахмона. Источники обращают внимание на схожесть такого сценария покушения с тем, в результате которого в 2012 году был убит генерал ГКНБ Абдулло Назаров. В связи со слухами о подготовке покушения на Ятимова источники называют людей, входящих якобы в окружение генерала МВД Аламшозода (Бузмакова). Естественно, официальной информации на этот счёт нет, написал Серенко

Слухи об отставке Саймумина Ятимова продолжились разговорами о его якобы ранении Рустамом Эмомали, пишет в своем телеграм-канале Александр Князев.

Для Эмомали Рахмона и его семьи дальнейшее чрезмерное усиление роли Ятимова и его влияния представляет, безусловно, опасность. Ко времени, когда начнется реальный транзит власти, Ятимов может оказаться не на стороне будущего президента, тем более что между Рустамом Эмомали и Саймумином Ятимовым существует давний острый конфликт. Например, в период, когда Рустам Эмомали возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией, его сотрудники провели несколько громких антинаркотических операций, в которых пострадали интересы высокопоставленных офицеров ГКНБ, близких к Ятимову.

А, возможно, и самого Ятимова. Одним из ответных действий Ятимова стало проведение ряда операций, в ходе которых были арестованы сотрудники Рустама Эмомали. Эта «война» между ними в латентной форме продолжается, и понятно, что по мере реализации сценария транзита власти Ятимов, так или иначе, должен быть удален, гарантом транзита он однозначно быть не может.

Уход Саймумина Ятимова с должности председателя ГКНБ – важное, но недостаточное условие для осуществления транзита. Естественно же, что должна быть проведена при этом значительная «чистка» ГКНБ, а еще есть МВД и, наверняка, вопросы к министру Рамазону Рахимзода, пишет Князев

Один из экспертов Таджикистана на анонимных условиях сообщил, что Рустам Рахмон и его окружение были недовольны тем, что С.Ятимов настоял «на повторном восхождении на трон» Эмомали Рахмона. Таким образом, был отсрочен транзит власти в Таджикистане. Глава ГКНБ Таджикистана посчитал, что сын президента Таджикистана ещё «не дорос». Но, в таком подходе, сам Рустам Рахмон и его окружение увидели какую-то опасную игру со стороны Ятимова, возможно, в пользу старшей дочери президента Таджикистана, которая тоже имеет президентские амбиции.

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