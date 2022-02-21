Макрон дважды за сутки поговорил с Путиным

Макрон дважды за сутки поговорил с Путиным2
- 21.02.2022, 8:12
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Президент Франции прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это второй разговор за сутки, который касался ситуации в Украине.
Об этом сообщает BFM TV.
Издание отмечает, что Макрон прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был дипломатическим шагом международного сообщества во избежание открытого конфликта в Украине.
Известно, что второй разговор Макрона и Путина длился 1 час.
В целом 20 февраля президент Франции провел несколько телефонных переговоров по ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным дважды, с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.